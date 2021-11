Oroscopo della settimana Paolo Fox: le previsioni dall’1 al 7 novembre 2021

Ecco che si apre questa settimana, da studiare come al solito con le previsioni di Paolo Fox, da lunedì 1 a domenica 7 novembre 2021.

A seguire l’oroscopo della settimana di Paolo Fox con la nostra analisi libera tratta dalle pubblicazioni sul web dell’astrologo.

Oroscopo Paolo Fox della settimana: Ariete

Puoi aspettarti di divertirti in compagnia di amici. È prevista una settimana professionalmente soddisfacente, in cui sarai in grado di completare con successo tutti i tuoi compiti.

L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Toro

Le cose iniziano a sembrare rosee sul fronte finanziario con l’aumento degli utili. Gli innamorati possono pianificare una gita per trascorrere del tempo insieme.

L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Gemelli

Riesci a motivarti per gli allenamenti e a tenerti in forma. Un passatempo divertente può tenerti occupato. L’orizzonte sul fronte accademico si illumina.

L’oroscopo della settimana di Paolo Fox: Cancro

Questo è un buon momento per affrontare un problema che ti assilla da tempo. In qualche modo riesci sempre a metterti dalla parte sbagliata del coniuge e ad affrontare il peso maggiore!

Aggiornamento alle 7.00

Paolo Fox, oroscopo della settimana per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Leone

Attenzione, il fronte interno sembra turbolento in questa settimana. È probabile che tu sia ritenuto responsabile per qualcosa che non sei riuscito a eseguire sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox della settimana: Vergine