Oroscopo della settimana: pronostici dal 12 al 18 ottobre 2020

Ancora una volta insieme per prevedere i movimenti astrali nei prossimi giorni, per definire il tono della nostra settimana. Di seguito, tutte le reali prospettive segno per segno.

Andiamo a vedere cosa analizzare con le previsioni da lunedì 12 a domenica 18 ottobre 2020.

Oroscopo settimanale per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo della settimana: Ariete

La salute ha bisogno di cure, quindi prendi tutte le misure per mantenerti in salute. È probabile che la tua forza nel tuo campo di competenza venga riconosciuta da coloro che contano. L’oroscopo della settimana: Toro Un’occasione d’oro ti aspetta sul fronte romantico. La tua popolarità sul fronte sociale è destinata a crescere. L’oroscopo della settimana: Gemelli Un viaggio interstatale verso un’altra città è possibile e promette un buon momento. Potresti diventare pignolo per quanto riguarda la spesa, ma questo non ti impedirà di sborsare l’essenziale. L’oroscopo della settimana: Cancro Qualcuno potrebbe dover fare in modo che qualcuno si metta in fila al lavoro, quindi non esitare a farlo. Potresti concentrarti sul diventare più in forma di quanto sei già entrando in una palestra o intraprendendo un regime di esercizi. Aggiornamento alle 7.00 Oroscopo della settimana per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione L’oroscopo della settimana: Leone Il tuo atteggiamento disponibile nei confronti di qualcuno potrebbe essere frainteso e renderti il colpevole. La noia minaccia di inserirsi sul fronte professionale. Oroscopo della settimana: Vergine Porta un po ‘di varietà nel tuo lavoro. Alcuni di voi potrebbero prendere provvedimenti per risolvere i propri problemi di pendolarismo.

Oroscopo della settimana: Bilancia

Le tue priorità sono chiare e se hai preso una decisione, la seguirai. Riuscirai a mantenere il ritmo del lavoro sul fronte professionale.

Oroscopo della settimana: Scorpione

Chi è nel campo della ricerca potrà raccogliere le risorse. Finanziariamente, è probabile che rimarrai in una posizione comoda.

Aggiornamento alle 8.00

Oroscopo della settimana per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo della settimana: Sagittario

Evitare la confusione che si sta formando sul fronte sociale sarà una mossa saggia. È possibile una separazione temporanea dal tuo interesse amoroso.

Oroscopo della settimana: Capricorno

Il divertimento sul fronte familiare è previsto, quindi goditi il cuore! Un’opportunità per viaggiare all’estero potrebbe venire da te. Investire in proprietà è certo di dare buoni rendimenti.

Oroscopo della settimana: Acquario

È probabile che tu cresca professionalmente più forte, man mano che la tua reputazione aumenta. Eliminare una dura concorrenza sul fronte accademico è possibile e promette di aprirti molte porte.

L’oroscopo della settimana: Pesci

Sul fronte familiare è prevista molta solidarietà e simpatia. Avrai le risorse per intraprendere un evento importante.

Aggiornamento ore 9.00