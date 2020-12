Oroscopo della settimana: pronostici dal 14 al 20 dicembre 2020

Ben ritrovati in questo spazio dedicato alle previsioni settimanali. Ancora una volta, iniziamo un nuovo giro di previsioni da lunedì 14 a domenica 20 dicembre 2020.

Oroscopo della settimana: Ariete

Questo è il momento giusto per addentrarti in un settore fino a quel momento trascurato. Potresti non andare molto bene in una competizione, ma questo non è un motivo per rinunciare alla nave.

L’oroscopo della settimana: Toro

Dovrai accelerare le cose per rispettare una scadenza. L’aumento di stipendio può diventare una realtà per alcuni.

L’oroscopo della settimana: Gemelli

Qualcuno potrebbe mettere in dubbio il tuo impegno sul fronte interno nei confronti di un anziano, ma non ti scoraggerà a seguire il tuo cuore. La salute rimane soddisfacente.

L’oroscopo della settimana: Cancro

È probabile che qualcuno che ammiri faccia qualcosa di speciale per te. Potresti essere profondamente coinvolto in una relazione romantica. Godersi la compagnia del partner è sulle carte.

Oroscopo della settimana per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

L’oroscopo della settimana: Leone

L’acquisto di un nuovo veicolo a due o quattro ruote non può essere escluso per alcuni. Coloro che pensano di lasciare presto il lavoro dovranno dare fiducia ai colleghi.

Oroscopo della settimana: Vergine

Gli imprenditori possono diversificarsi in qualcosa di nuovo. Risparmia denaro per restare finanziariamente forte. È meglio discutere i problemi di salute con un medico.