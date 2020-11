Oroscopo della settimana: pronostici dal 16 al 22 novembre 2020

Ancora una volta insieme, per conoscere tutti i dettagli di questa settimana. Andiamo a vedere in senso astrologico cosa aspettarsi, con le previsioni da lunedì 16 novembre a domenica 22 novembre 2020.

Oroscopo della settimana: Ariete

Questo è il momento in cui devi pensare e andare avanti, e non essere impulsivo. Si prevede un leggero miglioramento sul fronte finanziario.

L’oroscopo della settimana: Toro

Troverai una routine modificata benefica per la salute. Alcuni di voi potrebbero essere un fascio di nervi e diventare nervosi al minimo pretesto. Cattive notizie sul fronte professionale possono portare alcuni alla depressione.

L’oroscopo della settimana: Gemelli

Coloro che devono affrontare il colloquio potrebbero non avere fiducia in se stessi e potrebbero non raggiungere il voto. Non aver paura della verità.

L’oroscopo della settimana: Cancro

Sarai nella posizione migliore per prendere una decisione in sospeso da molto tempo. Una riunione di famiglia è in programma e può farti emozionare.

Aggiornamento alle 7.00

Oroscopo della settimana per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

L’oroscopo della settimana: Leone

Qualcosa che volevi per la famiglia potrebbe diventare presto una realtà. Una serata fuori con l’amante si rivelerà immensamente appagante.

Oroscopo della settimana: Vergine

Puoi prendere l’iniziativa di pianificare un viaggio con la famiglia in un luogo interessante. È probabile che chi ne cerca uno possa assumere un alloggio adeguato.