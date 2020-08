Oroscopo della settimana: pronostici dal 17 al 23 agosto 2020

Comincia oggi una settimana tutta da scoprire, e al solito siamo sul pezzo per capire in anticipo il volere di pianeti e stelle. Non perdetevi la nostra analisi con le previsioni da lunedì 17 agosto 2020 a domenica 23 agosto 2020.

Oroscopo della settimana: Ariete

Le persone che entrano nella tua vita ora possono colpirti in modo prepotente e brusco, ma segui la loro direzione. Sono qui per portarti al livello successivo.

L’oroscopo della settimana: Toro

Ciò che inizia come una cosa banale si trasforma in qualcosa di più. Ma non cercare di metterti di fronte. Le persone hanno bisogno di sfogare le loro frustrazioni.

L’oroscopo della settimana: Gemelli

Sei troppo in profondità per tirarti indietro, ma questo va bene. Questo ti rende ancora più determinato a risolvere l’enigma che affronti.

L’oroscopo della settimana: Cancro

Si discute per la qualità mentre una quantità superiore aumenta. Questo potrebbe andare avanti fino alla nausea. Trova un modo per far combaciare le tue due parti.

Oroscopo della settimana per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

L’oroscopo della settimana: Leone

È irragionevole per un collega aspettarsi che tu passi un’opportunità perché anche lui / lei lo vuole. Cosa puoi dire se non “vinca il migliore?”

Oroscopo della settimana: Vergine

Hai bisogno di un nuovo passatempo perché quello vecchio non è più divertente come una volta. Cerca qualcosa di stimolante, ma non troppo lungo.