Oroscopo della settimana: pronostici dal 19 al 25 ottobre 2020

Ci ritroviamo per riassumere tutti i suggerimenti di questa settimana, e capire che aria tira per il nostro segno. Vediamo cosa ci prospettano le previsioni da lunedì 19 a domenica 25 ottobre 2020.

Oroscopo settimanale per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo della settimana: Ariete

È probabile che la natura e lo stile di qualcuno ti impressionino. Potrebbe essere necessario fare un discorso diretto sul fronte sociale, ma non agire in fretta. L’oroscopo della settimana: Toro Nozioni preconcette su qualcuno o qualcosa al lavoro possono influenzare l’equità delle tue decisioni. Andrai bene sul fronte accademico e riuscirai a rimanere tra i primi. L’oroscopo della settimana: Gemelli Viaggiare in un luogo lontano sarà una gradita pausa e ti aiuterà a rinfrescarti e ringiovanire. Qualcuno potrebbe chiedere il tuo aiuto. L’oroscopo della settimana: Cancro Dovrai rimanere attento, poiché potresti essere portato a fare errori sul fronte monetario. Qualcuno che desideri prenderà l’iniziativa di trascorrere del tempo con te sul fronte romantico. Aggiornamento alle 7.00 Oroscopo della settimana per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione L’oroscopo della settimana: Leone Uno sviluppo favorevole sul fronte sociale potrebbe lasciarti in uno stato di grande eccitazione! Le tue iniziative sul fronte della salute si dimostreranno molto utili. Oroscopo della settimana: Vergine Fai qualcosa per mantenerti in forma. L’acquisto di qualcosa di costoso per la casa non può essere escluso per alcuni.

Oroscopo della settimana: Bilancia

C’è molto che ti passa per la mente riguardo a un nuovo assetto, ma è meglio analizzare tutto in profondità, prima di agire. Il viaggio oltremare potrebbe materializzarsi per alcuni e sarà molto divertente.

Oroscopo della settimana: Scorpione

Qualcuno potrebbe aspettarsi che tu faccia la tua parte nell’organizzazione di una funzione sociale, quindi non deluderlo.

Oroscopo della settimana per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo della settimana: Sagittario

Crea un’atmosfera romantica per trascorrere del tempo con il partner. Sul fronte del lavoro, farai abbastanza e non di più, per mantenere felice il capo!

Oroscopo della settimana: Capricorno

Questo è il momento in cui devi rispondere a una chiamata sul fronte della carriera. È probabile che la tua insistenza nell’allenamento ti dia risultati positivi sul fronte della salute.

Oroscopo della settimana: Acquario

Al lavoro, è probabile che il carico di lavoro aggiuntivo sulle spalle venga notato dai superiori. Ci si può aspettare una situazione felice sul fronte accademico.

L’oroscopo della settimana: Pesci

Rimani imperterrito sul fronte finanziario, nonostante alcune spese non richieste. Presto potrebbe svilupparsi una situazione romantica.

