Oroscopo della settimana: pronostici dal 2 all’8 novembre 2020

Ci ritroviamo per parlare dei prossimi sette giorni, pensando a come gli astri interverranno sulla nostra settimana. Andiamo a vedere che aria tira con le previsioni da lunedì 2 a domenica 8 novembre 2020.

Oroscopo della settimana: Ariete

Potresti dover spendere i tuoi risparmi per qualcosa di inevitabile. Lentamente e costantemente, riuscirai a stabilirti non solo in un nuovo ambiente di lavoro, ma anche nei cuori di coloro che ti circondano!

L’oroscopo della settimana: Toro

La tua natura gentile e il tuo atteggiamento disponibile probabilmente ti renderanno molto ricercato sul fronte sociale. La salute rimane soddisfacente.

L’oroscopo della settimana: Gemelli

È probabile che l’attrazione reciproca ti avvicini a qualcuno sul fronte romantico, quindi aspettati che inizi una fase emozionante!

L’oroscopo della settimana: Cancro

Dovrai sopportare le difficoltà che derivano da una nuova impresa che hai intrapreso. Qualcosa da te atteso sul fronte professionale potrebbe richiedere più tempo per concretizzarsi.

Oroscopo della settimana per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

L’oroscopo della settimana: Leone

Dovrai rimanere un po ‘stretto sul fronte finanziario. Rimanere regolarmente in terapia per un disturbo sarà la chiave per sbarazzarsene rapidamente.

Oroscopo della settimana: Vergine

Qualcosa che ci si aspetta da te sul fronte sociale può sembrare un compito in salita, ma lo gestisci bene.