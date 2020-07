Oroscopo della settimana: pronostici dal 20 al 26 luglio 2020

Buona giornata a tutti voi! Siamo pronti per fare un riepilogo di quello che le stelle hanno in serbo per tutti questa settimana, con le previsioni da lunedì 20 luglio 2020 a domenica 26 luglio 2020.

Oroscopo settimanale per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo della settimana: Ariete

Potrebbe essere necessario dedicare del tempo a un membro della famiglia, per averlo aiutato. I piani per l’acquisizione di una nuova proprietà si concretizzeranno presto. L’oroscopo della settimana: Toro Probabilmente troverai l’ambiente di lavoro che preferisci. Il completamento del compito che ti è stato affidato prima della scadenza ti lascerà molto tempo libero a disposizione. L’oroscopo della settimana: Gemelli Adotterai misure per stabilizzare il fronte finanziario riducendo le spese dispendiose. Qualcuno può allungare una mano di amicizia. L’oroscopo della settimana: Cancro Qualcuno è fuori per mostrarti in cattiva luce al lavoro, quindi stai attento. La vita amorosa minaccia di ristagnare, quindi fai qualcosa in fretta. Aggiornamento alle 7.00 Oroscopo della settimana per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione L’oroscopo della settimana: Leone Dal punto di vista finanziario, le cose non andranno male come avevi temuto, ma il tuo budget potrebbe non consentire un grande acquisto, quindi tienilo in sospeso. Oroscopo della settimana: Vergine Il tempo potrebbe essere limitato e potrebbe non permetterti di incontrare amici e parenti. Un viaggio scomodo può portare il divertimento fuori da una vacanza.

Oroscopo della settimana: Bilancia

Puoi rimanere irritato quando trovi cose che non ti piacciono sia sul fronte della casa che dell’ufficio. È un periodo di sovraccarico e affaticamento.

Oroscopo della settimana: Scorpione

Una perdita non può essere esclusa per coloro che operano nel settore delle esportazioni e delle importazioni. Dovrai mangiare bene, se vuoi rimanere in salute.

Aggiornamento alle 8.00

Oroscopo della settimana per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo della settimana: Sagittario

Alcune tensioni sul fronte professionale ti impediranno di concentrarti sul lavoro. Alcuni di voi potrebbero trovare differenze che si allargano con il coniuge a causa della vostra testardaggine.

Oroscopo della settimana: Capricorno

Questo non è il momento giusto per saltare le cose importanti sul lavoro, in quanto puoi essere mal visto al lavoro. La pigrizia può rallentare i tuoi piani per iniziare una routine di allenamento.

Oroscopo della settimana: Acquario

Potrebbe essere necessario premere sul fronte professionale o potrebbe essere ignorato da alti livelli. Non perdere di vista i tuoi impegni ufficiali mentre fai piani personali.

L’oroscopo della settimana: Pesci

Devi fare qualcosa per rimanere in forma e in salute. I ritorni dalla proprietà potrebbero non essere quelli previsti.

Aggiornamento ore 9.00