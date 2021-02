Oroscopo della settimana: pronostici dal 22 al 28 febbraio 2021

Ben ritrovati, cari amici, pronti per la nuova disamina dedicata ai prossimi sette giorni, ovvero con le previsioni da lunedì 22 a domenica 28 febbraio 2021.

Oroscopo della settimana: Ariete

Qualunque cosa tu faccia, il tuo destino non sembra migliorare! Ma ricorda, lento e costante vince la gara. Sarai in grado di far valere la tua autorità in una questione controversa sul fronte professionale.

L’oroscopo della settimana: Toro

Un cambio di lavoro promette di portare un pacchetto salariale più grande per alcuni. Diventare il centro di attrazione in un incontro sociale è una conclusione scontata!

L’oroscopo della settimana: Gemelli

Potresti avere la possibilità di usufruire dell’opportunità di aggiungere alle tue qualifiche accademiche. La vita amorosa rimane soddisfacente.

L’oroscopo della settimana: Cancro

Avrai le cose meticolosamente risolte nell’organizzazione di un evento. Per alcuni è possibile inviare l’importo della prenotazione per una proprietà.

Aggiornamento alle 7.00

Oroscopo della settimana per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

L’oroscopo della settimana: Leone

Lavorare sodo va bene, ma dovrai lavorare in modo intelligente, se ti aspetti di lasciare il segno sul fronte professionale.

Oroscopo della settimana: Vergine

Puoi essere legato per intraprendere un compito e non sarai nemmeno in grado di dire di no! Viaggiare con i mezzi pubblici sembra rischioso, quindi prendi tutte le precauzioni.