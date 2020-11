Oroscopo della settimana: pronostici dal 23 al 29 novembre 2020

Ancora una volta insieme, per conoscere tutti i dettagli di questa settimana. Andiamo a vedere in senso astrologico cosa aspettarsi, con le previsioni da lunedì 23 novembre a domenica 29 novembre 2020.

Oroscopo settimanale per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo della settimana: Ariete

Dovrai fornire il tuo pieno sostegno al coniuge, se vuoi che la vita coniugale proceda senza intoppi. È probabile che una nuova linea di trattamento faccia miracoli per chi soffre. L’oroscopo della settimana: Toro Potresti decidere di tornare in forma riprendendo un po ‘di attività fisica. Il denaro non sembrerà un problema per coloro che cercano di acquistare un importante articolo per la casa. L’oroscopo della settimana: Gemelli Ottenere lavoro da una nuova squadra può sembrare difficile, ma ce la farai. L’oroscopo della settimana: Cancro Qualcuno potrebbe usarti per i suoi fini egoistici, quindi fai attenzione. Il tuo umore molto romantico in questa settimana potrebbe finire nel nulla, poiché il partner rimane impegnato. Aggiornamento alle 7.00 Oroscopo della settimana per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione L’oroscopo della settimana: Leone Si consiglia di partire presto per la propria destinazione, se si vuole raggiungerla comodamente e in tempo. È probabile che vengano firmati alcuni documenti importanti relativi alla proprietà, con tuo grande sollievo. Oroscopo della settimana: Vergine Trovare qualcuno che ti sostituisca sul fronte del lavoro non sarà un problema. La salute rimane soddisfacente.

Oroscopo della settimana: Bilancia

Potresti trovarti abbastanza incline agli errori, quindi aspettati un po ‘di tiro sul fronte professionale. Questo non è il momento di mostrare chi è davvero il protagonista al lavoro, soprattutto a un rivale.

Oroscopo della settimana: Scorpione

Finanziariamente, potresti dover destreggiarti tra le tue spese in modo da non sentire il problema. I tempi sono maturi per coloro che stanno contemplando un restyling dell’immagine.

Aggiornamento alle 8.00

Oroscopo della settimana per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo della settimana: Sagittario

La famiglia potrebbe non lasciarti correre in qualcosa che desideri senza entrare nei dettagli.

Oroscopo della settimana: Capricorno

Rischi di finire in subbuglio sul fronte occupazionale. Affina la tua personalità e le tue capacità di comunicazione per avere successo nella tua professione.

Oroscopo della settimana: Acquario

Una grande occasione per coloro che vogliono eccellere potrebbe richiedere del tempo sul fronte accademico. È necessario un duro lavoro per ottenere la remunerazione desiderata in un lavoro svolto da te.

L’oroscopo della settimana: Pesci

È probabile che una buona notizia sul fronte coniugale ti esalti. È probabile che qualcuno ti aiuti sul fronte accademico.

Aggiornamento ore 9.00