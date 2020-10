Oroscopo della settimana: pronostici dal 26 ottobre al 1 novembre 2020

Ancora una volta insieme, per tirare la somma di questa settimana entrante. Scopriamo quali prospettive ci sono con le previsioni da lunedì 26 ottobre a domenica 1 novembre 2020.

Oroscopo della settimana: Ariete

È probabile che qualcosa di nuovo iniziato al lavoro ti coinvolga a tempo pieno. Una breve pausa sarà molto gradita per un cambiamento nella routine.

L’oroscopo della settimana: Toro

La creazione di una nuova casa è in programma per alcuni. La rivalità sul posto di lavoro può minacciare la tua reputazione, quindi non lasciarla aumentare.

L’oroscopo della settimana: Gemelli

Potrebbero essere necessari ulteriori sforzi sul fronte accademico per arrivare alla pari con il gruppo leader. Un litigio con il coniuge non può essere escluso, quindi fai attenzione.

L’oroscopo della settimana: Cancro

C’è molto che dovrai fare per rafforzare i rapporti con coloro che non ti piacciono particolarmente. Potrebbe essere necessario calcolare realisticamente le possibilità di ottenere un lavoro in offerta.

Oroscopo della settimana per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

L’oroscopo della settimana: Leone

Potresti incontrare una forte concorrenza nel campo che hai scelto sul fronte accademico, ma sarai in grado di tenere testa.

Oroscopo della settimana: Vergine

Potresti sentirti riluttante a partecipare a un evento sociale, ma sarà prudente parteciparvi poiché si potrebbe notare la tua assenza.