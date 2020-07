Oroscopo della settimana: pronostici dal 27 luglio al 2 agosto 2020

Un buon inizio di settimana a tutti, dobbiamo fare un riepilogo della situazione astrologica per capire come sarà il passaggio fra il mese di luglio e quello di agosto. Vediamo allora le previsioni da lunedì 27 luglio 2020 a domenica 2 agosto 2020.

Oroscopo della settimana: Ariete

Ci sono alcune cose che senti di sapere sul tuo sé futuro, dato che hai intravisto la persona in cui stai crescendo. Alimentare la visione non è in alcun modo un rifiuto di chi sei adesso. La tua visione guida con una spinta amorevole.

L’oroscopo della settimana: Toro

Ti piace qualcosa di quello che sta succedendo ora, ma sai anche che non ci vuole troppo tempo per “più o meno lo stesso” per sembrare una trappola. Resisterai alla compiacenza e ordinerai qualcosa di diverso dal menu della vita.

L’oroscopo della settimana: Gemelli

Le relazioni sono più importanti di qualunque cosa venga scambiata al loro interno. Non pensi alle persone in termini di cosa possono fare per te, ma alcune persone lo fanno. Evita chi spara per guadagni a breve termine.

L’oroscopo della settimana: Cancro

Avere un posto per tutto e tutto in quel posto è un ideale realizzabile. Forse le cose non rimarranno così a lungo, ma una volta stabilite, è uno stato che può essere restituito con il minimo sforzo.

Aggiornamento alle 7.00

Oroscopo della settimana per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

L’oroscopo della settimana: Leone

La maggior parte delle vittorie proviene dall’essere nel giusto spazio di testa per attraversare la linea. Il movimento effettivo conta meno della mentalità che ti sta facendo muovere.

Oroscopo della settimana: Vergine

Lo status quo ha muscoli impressionanti e li fletterà per intimidire il cambiamento. Se glielo permetti, le cose torneranno come erano. Cosa sei disposto a fare per fermarlo?