Oroscopo della settimana: pronostici dal 28 settembre al 4 ottobre 2020

Si riparte con le novità della settimana e andiamo subito a scoprire che cosa accadrà, per tutti i segni dello Zodiaco.

Scopriamo come agiranno gli astri su di noi con le previsioni da lunedì 28 settembre a domenica 4 ottobre 2020.

Oroscopo settimanale per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo della settimana: Ariete

Non lasciare che i problemi del passato disturbino la tua mente. È probabile che l’amore venga riscoperto sul fronte coniugale grazie ai tuoi sforzi. L’oroscopo della settimana: Toro È probabile che tu faccia di tutto per incontrare qualcuno che non incontri da anni. Il tuo tentativo di tenere unita la famiglia avrà successo. L’oroscopo della settimana: Gemelli Allestire la casa con un tema in mente può essere la cosa più importante nella mente di alcune casalinghe. Il fronte finanziario rimarrà stabile sotto il tuo occhio vigile. L’oroscopo della settimana: Cancro Inizialmente le cose potrebbero non essere chiare sul fronte accademico, ma lo diventeranno in seguito. Il tuo nome può essere legato romanticamente a qualcuno che è il rubacuori di tutti, quindi rallegrati! Aggiornamento alle 7.00 Oroscopo della settimana per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione L’oroscopo della settimana: Leone È probabile che qualcuno paghi le tue spese di viaggio solo per portarti con te in un viaggio. La scarsità di tempo può tenere in sospeso alcuni compiti domestici. Oroscopo della settimana: Vergine Dovrai essere al tuo meglio convincente per coprire i tuoi errori sul lavoro. Finanziariamente, la settimana si rivela fortunata per te.

Oroscopo della settimana: Bilancia

Convincere qualcuno ad agire secondo il tuo volere può richiedere tempo ed energia. Fai tutte le mosse giuste e fai sentire la tua presenza sia sul fronte sociale che su quello professionale.

Oroscopo della settimana: Scorpione

Rispondere alle esigenze dei membri della famiglia ti darà un immenso senso di appagamento. Manterrai vive le passioni dedicando un po ‘di tempo al romanticismo.

Oroscopo della settimana per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo della settimana: Sagittario

Le questioni complesse sul lavoro saranno gestite facilmente. Optare per un investimento sicuro sarà un passo nella giusta direzione.

Oroscopo della settimana: Capricorno

Questo è il momento giusto per cogliere un’opportunità sul fronte della carriera. Potresti non ottenere il tipo di riconoscimento che cerchi per ottenere qualcosa che ti è stato vicino.

Oroscopo della settimana: Acquario

È possibile restare a corto di soldi per qualcosa di importante, ma l’aiuto sarà a portata di mano. Potrebbe essere difficile risparmiare denaro a causa delle spese correnti.

L’oroscopo della settimana: Pesci

Essere irregolari nella tua routine di esercizi può iniziare a dire sul tuo corpo. Il partner potrebbe farti aspettare in questa settimana.

