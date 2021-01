Oroscopo della settimana: pronostici dal 4 al 10 gennaio 2021

Una nuova settimana ci si presenta davanti, tutta da scoprire. Andiamo a vedere allora che toni avrà con le previsioni da lunedì 4 a domenica 10 gennaio 2021.

Oroscopo settimanale per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo della settimana: Ariete

Migliori prospettive sono in cantiere sia sul fronte personale che su quello professionale. È probabile che il tuo potenziale venga sfruttato sul fronte professionale e aumenti il tuo prestigio. L’oroscopo della settimana: Toro Le prospettive sul fronte accademico sono destinate ad aumentare. Per alcuni è previsto un aumento del guadagno. I tuoi sforzi attuali sul fronte della salute ti manterranno in una buona forma. L’oroscopo della settimana: Gemelli Potresti essere totalmente coinvolto in un’attività sociale e goderti il cuore. La possibilità di viaggiare all’estero è possibile. L’oroscopo della settimana: Cancro Ritardare qualcosa di importante potrebbe farti perdere l’autobus, quindi fai attenzione. I tuoi tentativi di affermarti sul fronte professionale potrebbero essere risentiti dagli altri, ma sarai in grado di avere la meglio su di loro. Aggiornamento alle 7.00 Oroscopo della settimana per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione L’oroscopo della settimana: Leone La gestione del tempo personale può rivelarsi problematica e potrebbe farti perdere un’importante funzione sociale. Oroscopo della settimana: Vergine Associati a qualcuno brillante sul fronte accademico, se vuoi cavartela bene. La salute rimane soddisfacente, mentre decidi di sopportare i dolori.

Oroscopo della settimana: Bilancia

Questa non è una settimana favorevole per te, perché quello che speravi potrebbe non accadere. Potresti avere grandi aspettative sulla realizzazione di qualcosa al lavoro, ma le circostanze potrebbero dettare il contrario.

Oroscopo della settimana: Scorpione

Sul fronte finanziario, potresti spendere troppo, quindi tieni un controllo. Gli obblighi sociali possono richiedere tempo, ma poco puoi fare al riguardo.

Aggiornamento alle 8.00

Oroscopo della settimana per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo della settimana: Sagittario

L’umore del partner può svolgere un ruolo importante nel successo del tuo incontro in questa settimana. Usa il tuo tempo in modo costruttivo.

Oroscopo della settimana: Capricorno

Avrai bisogno di entrare nel nocciolo del tuo progetto attuale. Finanziariamente, è probabile che rimarrai benestante e ne avrai abbastanza per soddisfare il desiderio del tuo cuore!

Oroscopo della settimana: Acquario

Riuscirai a mantenerti in forma e attivo attraverso i tuoi sforzi consapevoli. Una situazione al lavoro potrebbe richiedere del tempo per risolversi, quindi non dare per scontato che le cose siano alla fine.

L’oroscopo della settimana: Pesci

Bisogna guardarsi dall’attenzione vacillante sul fronte accademico. Rifare la casa è sulle carte.

Aggiornamento ore 9.00