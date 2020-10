Oroscopo della settimana: pronostici dal 5 all’11 ottobre 2020

Siamo pronti per analizzare il corso degli eventi attraverso le stelle, per questa settimana appena iniziata e ricca di novità per tutti i segni.

Vediamo che cosa aspettarci con le previsioni da lunedì 5 a domenica 11 ottobre 2020.

Oroscopo settimanale per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo della settimana: Ariete

Questa è un’ottima settimana per perseguire ciò che stavi contemplando da molto tempo. È probabile che creerai un ambiente perfetto per far germogliare e mettere radici il romanticismo! L’oroscopo della settimana: Toro Non si può escludere un pernottamento in un luogo esotico con qualcuno vicino. Potresti essere invitato a una festa o a una funzione sociale. L’oroscopo della settimana: Gemelli L’aggiunta alla lista dei clienti è indicata per alcuni sul fronte professionale. È probabile che un guadagno costante manterrà le tue casse traboccanti. L’oroscopo della settimana: Cancro Potrebbe essere necessario perseguire un lavoro con la giusta serietà, se si vuole lasciare il segno. Un’eccellente gita in famiglia è in programma per un posto esotico. Aggiornamento alle 7.00 Oroscopo della settimana per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione L’oroscopo della settimana: Leone È probabile che ti venga concesso un po ‘di onore sul fronte sociale. Verrà ricevuto un pagamento in sospeso. Sarai in grado di concentrarti su un problema di salute ricorrente e curarlo. Oroscopo della settimana: Vergine Coloro che cercano l’amore possono trovare indicazioni positive da quello per cui hanno un debole.

Oroscopo della settimana: Bilancia

Potresti aver dedicato ore extra per coltivare una relazione, ma sarà divertente. La salute alza gli occhi, man mano che ti senti più in forma ed energico.

Oroscopo della settimana: Scorpione

Qualcosa che è rimasto a lungo nel limbo sul fronte professionale può ora essere ripreso da te. È probabile che i documenti necessari per un prestito vengano completati.

Aggiornamento alle 8.00

Oroscopo della settimana per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo della settimana: Sagittario

Il coniuge può esplodere in un problema a casa, quindi mantieni la calma. Potresti essere coinvolto in un compito.

Oroscopo della settimana: Capricorno

Puoi aumentare il tuo fardello offrendoti volontario per qualcosa al lavoro. È indicato un buon guadagno, poiché i profitti aumentano. Chi soffre di una malattia riuscirà ad alleviare il proprio disagio.

Oroscopo della settimana: Acquario

Un viaggio d’affari promette molte opportunità. È indicato il passaggio a una casa più grande. Qualcuno potrebbe provocarti al lavoro e farti vedere rosso.

L’oroscopo della settimana: Pesci

Non fare affidamento su nessuno sul fronte accademico. Il tuo coniuge potrebbe non parlare con te per ragioni molto evidenti per te!

Aggiornamento ore 9.00