Oroscopo della settimana: pronostici dal 6 al 12 luglio 2020

Buon inizio settimana a tutti voi, amici seguaci dell’oroscopo. Come al solito cerchiamo di tirare le somme e studiamo le previsioni da lunedì 6 luglio 2020 a domenica 12 luglio 2020.

Oroscopo settimanale per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo della settimana: Ariete

Qualunque cosa tu abbia guadagnato dovrà essere preservata. Gli allenamenti regolari ti aiuteranno a mantenerti in forma. Il tuo atteggiamento positivo sul lavoro sarà apprezzato dai superiori. L’oroscopo della settimana: Toro La situazione finanziaria richiede attenzione e dovrebbe essere prioritaria. È probabile che le prospettive di carriera vengano migliorate da uno sviluppo recente. L’oroscopo della settimana: Gemelli Le prospettive sul fronte finanziario migliorano. Farai in modo di rimanere attivo, solo per rimanere in forma. Questo è il momento migliore per proiettare una richiesta ai superiori, quindi non esitare. L’oroscopo della settimana: Cancro Guadagnare dalla parte contribuirà a raggiungere l’indipendenza finanziaria. Potrebbe essere necessario lavorare di più per tornare in forma. Buone notizie sono in serbo per chi è in corsa per un posto o in attesa di essere nominato. Aggiornamento alle 7.00 Oroscopo della settimana per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione L’oroscopo della settimana: Leone Il coniuge può essere di umore pensieroso e può richiedere supporto emotivo. Alcuni potrebbero intraprendere un viaggio, solo per cercare qualcuno. Oroscopo della settimana: Vergine Puoi decidere di prendere la residenza vicino al luogo di lavoro. Troverai fortuna favorendoti in più di un modo. La vita amorosa andrà bene e ti renderà felice.

Oroscopo della settimana: Bilancia

I casalinghi potrebbero dover svolgere compiti in assenza di aiuto esterno. Avrai la possibilità di visitare un luogo che non hai mai visto prima. Chi ha due idee per sviluppare una proprietà deve rispondere subito.

Oroscopo della settimana: Scorpione

Il tuo aiuto sul fronte sociale sarà molto apprezzato. L’insoddisfazione nella vita sentimentale può frustrarti se non fai qualcosa al riguardo.

Oroscopo della settimana per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo della settimana: Sagittario

Il sostegno della famiglia ti aiuterà a pensare con una prospettiva più ampia. È prevista una settimana frenetica per chi visita parenti o amici fuori città. Questa è una buona settimana per negoziare un affare di proprietà.

Oroscopo della settimana: Capricorno

Questo è il momento di iniziare a organizzare qualcosa di importante. Una gita può essere pianificata con il partner sul fronte romantico.

Oroscopo della settimana: Acquario

Qualcosa di iniziato sul fronte del fitness ti pagherà bene in termini di buona salute. Verranno avviati alcuni cambiamenti previsti sul fronte interno.

L’oroscopo della settimana: Pesci

Un emozionante viaggio fuori città è in programma per alcuni. Il tempo sembra favorevole per l’acquisto di proprietà. La vita amorosa probabilmente cambierà in meglio.

