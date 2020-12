Oroscopo della settimana: pronostici dal 7 al 13 dicembre 2020

Eccoci ancora una volta alle prese con le stelle, per determinare l’andamento della settimana entrante. Vediamo le previsioni da lunedì 7 a domenica 13 dicembre 2020.

Oroscopo settimanale per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo della settimana: Ariete

Dovrai mantenere qualcuno di buon umore o potrebbe diventare un problema per te. Fare sforzi extra sul fronte professionale può diventare essenziale. L'oroscopo della settimana: Toro È probabile che alcune buone opportunità di guadagno vengano colte da te. Potrebbe diventare difficile capire la logica di qualcosa. L'oroscopo della settimana: Gemelli Non fare ciò che un anziano di famiglia vuole che tu faccia. Però, non respingerlo senza prenderlo in considerazione. L'oroscopo della settimana: Cancro La lode sul fronte accademico renderà la tua autostima enorme. Questa è una buona settimana per uscire con la persona che ami.

Oroscopo della settimana: Bilancia

L’insicurezza può minare la tua fiducia, ma sarai in grado di superarla. È probabile che alcuni di voi si esibiscano anche oltre le proprie aspettative sul fronte accademico!

Oroscopo della settimana: Scorpione

La tua presentazione sul fronte professionale rischia di ottenere un affare redditizio. Per alcuni è indicato un aumento dei guadagni.

Oroscopo della settimana per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo della settimana: Sagittario

Guadagnerai molta benevolenza aiutando qualcuno a uscire da gravi difficoltà sul fronte familiare. Incontrare i tuoi vicini e cari è possibile e ti darà un immenso piacere.

Oroscopo della settimana: Capricorno

Per alcuni non si può escludere un piano improvvisato per una gita fuori porta. Portare un po ‘di metodo nella tua sfera lavorativa ti farà un sacco di bene.

Oroscopo della settimana: Acquario

Alcuni di voi se la passeranno bene sul fronte accademico. I nuovi innamorati trascorreranno del tempo insieme per conoscersi meglio.

L’oroscopo della settimana: Pesci

È probabile che tu abbia la tua strada sul fronte familiare. Alcuni di voi potrebbero pensare di trasferirsi in un posto migliore.

