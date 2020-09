Oroscopo della settimana: pronostici dal 7 al 13 settembre 2020

La vecchia settimana è ormai passata e inizia un nuovo periodo, sette giorni che possono raccontare di tutto e di più in base al segno zodiacale.

Vediamo tutto quello che emerge dalle stelle, con le previsioni da lunedì 7 a domenica 13 settembre 2020.

Oroscopo settimanale per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo della settimana: Ariete

C’è ancora speranza per te nell’ottenere ciò a cui aspiri, quindi non arrenderti. Potrai motivare il tuo team a dare il meglio in un importante progetto che ti è stato affidato sul lavoro. L’oroscopo della settimana: Toro Il tempestivo chiarimento di qualcosa di non compreso sul fronte accademico ti terrà in buona posizione. Concentrati sulle priorità. L’oroscopo della settimana: Gemelli Agisci se vuoi lasciare il segno sul fronte sociale. La vita amorosa può soffrire a causa dei tuoi impegni. L’oroscopo della settimana: Cancro Una piccola spinta è tutto ciò che serve per sistemare qualcosa, quindi non scoraggiarti. I cuori solitari possono trarre conforto dal pensiero che ci sia qualcuno che li aspetta. Aggiornamento alle 7.00 Oroscopo della settimana per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione L’oroscopo della settimana: Leone Perdere un ufficio senza una ragione convincente potrebbe metterti in cattiva luce. Ricorda, prestare denaro a qualcuno in questa settimana è come perderlo. Oroscopo della settimana: Vergine Sorprese dietro le quinte sul fronte romantico! È probabile che il tuo matrimonio o di qualcuno della famiglia venga celebrato presto.

Oroscopo della settimana: Bilancia

Fai un passo avanti in una situazione per evitare di essere sopraffatto da essa. Mantenere buoni rapporti con le persone con cui non vedi faccia a faccia sarà importante sul fronte professionale.

Oroscopo della settimana: Scorpione

Non avere gli occhi sbarrati e non dare per scontato, perché potresti offendere qualcuno sul fronte romantico. La pace e la tranquillità possono sfuggirti sul fronte interno.

Oroscopo della settimana per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo della settimana: Sagittario

È possibile riprogrammare un viaggio. La stabilità finanziaria è assicurata, ma saranno necessari maggiori sforzi per aumentare la tua ricchezza.

Oroscopo della settimana: Capricorno

È necessario un buon impegno per sistemare le cose sul fronte accademico. Questo è il momento giusto, o più specificamente, la settimana giusta per lanciare una nuova impresa, poiché il successo è predetto.

Oroscopo della settimana: Acquario

Qualcuno potrebbe fare per te più di quanto ci si aspetta sul fronte sociale, quindi non dimenticare questo gesto.

L’oroscopo della settimana: Pesci

Una proprietà che si adatta alle tue esigenze potrebbe essere in offerta a un prezzo speciale. Il romanticismo può entrare nella tua vita senza preavviso, quindi incrocia le dita!

