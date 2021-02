Oroscopo della settimana: pronostici dall’8 al 14 febbraio 2021

Ci ritroviamo, cari amici, per gettare le basi delle conoscenze astrologiche in vista della settimana, con le previsioni da lunedì 8 a domenica 14 febbraio 2021.

Oroscopo settimanale per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo della settimana: Ariete

Non farti tentare di lavare la biancheria sporca in pubblico, perché può rivelarsi controproducente. Questo è il momento del consolidamento sul fronte professionale e della riflessione su ciò che hai raggiunto. L’oroscopo della settimana: Toro Puoi prendere coscienza dei tuoi difetti e cercare di migliorarti. Una persona spirituale può avere un’influenza positiva su di te. L’oroscopo della settimana: Gemelli Chi è licenziato o cerca lavoro non dovrebbe perdere la speranza, poiché l’orizzonte si fa più luminoso. Le giovani coppie sperimenteranno sicuramente un’esistenza felice. L’oroscopo della settimana: Cancro Offrire il tuo sostegno incondizionato a qualcuno si rivelerà inestimabile per lui o lei. È probabile che le tue peggiori paure si realizzino sul fronte del lavoro. Aggiornamento alle 7.00 Oroscopo della settimana per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione L’oroscopo della settimana: Leone Le prestazioni professionali di alcuni potrebbero non essere giudicate in una luce favorevole. È prevista delusione per coloro che esaminano il mercato del matrimonio. Prestare il tuo veicolo a qualcuno è irto di pericoli, quindi desisti. Oroscopo della settimana: Vergine Otterrai il massimo da una situazione per migliorare le tue condizioni finanziarie. Le differenze possono sorgere sul fronte coniugale.

Oroscopo della settimana: Bilancia

Potrebbe essere necessario mantenerlo sul fronte accademico o potresti rimanere indietro. Ogni volta che succede qualcosa di grosso sul fronte professionale, sei contato.

Oroscopo della settimana: Scorpione

È probabile che aumenterai presto il tuo prestigio sul fronte del lavoro. La pace regna sul fronte interno.

Oroscopo della settimana per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo della settimana: Sagittario

Riuscirai ad allenare la tua mente a rimanere imperturbabile in condizioni difficili. È probabile che qualcuno risponda alla chiamata del tuo cuore. È possibile trovare una nuova fonte di guadagno.

Oroscopo della settimana: Capricorno

Una differenza di opinione può metterti contro qualcuno, ma ne uscirai vincitori. Puoi avere una divergenza di opinioni su alcuni argomenti con i colleghi al lavoro.

Oroscopo della settimana: Acquario

Il consiglio indesiderato di qualcuno vicino può provare la maggior irritazione. Puoi sentirti un po ‘frustrato per le tue condizioni finanziarie.

L’oroscopo della settimana: Pesci

Puoi arrabbiarti con il partner per non aver mantenuto una promessa. Tornare in forma può rivelarsi un compito arduo per alcuni. Non interferire nella vita di qualcun altro.

