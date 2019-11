Oroscopo di Branko di oggi 18 Novembre 2019: le previsioni odierne dell’astrologo segno per segno

he cosa dicono oggi le stelle secondo l’oroscopo di Branko? Cosa c’è all’orizzonte, segno dopo segno? Ecco cosa prevede il noto astrologo.

Considerato, insieme a Paolo Fox uno dei principali esperti di astrologia, personaggio noto soprattutto per le sue numerose partecipazioni in diversi programmi televisivi, Branko non ha bisogno di presentazioni: è senza alcun dubbio uno dei nomi più in vista nel panorama della astrologia. Difficilmente qualcuno si chiede chi è Branko ma qui è possibile scoprire di più sul suo conto.

Esperto di oroscopi, Branko, tutti i giorni, su diversi canali, diffonde le sue informazioni astrali per rendere noto ciò che stelle, pianeti e satelliti prevedono per i nati sotto ognuna delle dodici case dei segni.

In particolare è piuttosto noto, da anni, il suo oroscopo mattutino per la nota radio RDS. Ma Branko ha anche condotto per oltre dieci anni una rubrica di oroscopo nel programma Uno Mattina, ed inoltre per programmi come La prova del cuoco, oppure presso i programmi di Maurizio Costanzo, e anche Domenica In.

E’ altrettanto seguitissimo il suo quotidiano oroscopo per Il Messaggero e Chi.

Leggiamo l’oroscopo di Branko per la giornata del 18 novembre 2019: consigli in base alle stelle, segno per segno, dall’Ariete ai Pesci, rispetto ai consigli di Branko del 15 novembre.

Oroscopo 18 novembre Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 18 novembre Branko: Ariete

Secondo Branko, il quarto di Luna crea difficoltà nelle relazioni professionali, ma anche nelle economie domestiche. Però Giove e Venere, lavorano per voi e in serata, Marte positivo aiuta nelle relazioni. Oroscopo 18 novembre Branko: Toro

Per Branko, anche per il vostro oroscopo influisce la Luna nell’ultimo che rende instabile il quadro se non è appoggiato da altri pianeti. Problemi per chi non riesce a farsi capire nel raccontare i propri problemi.

Oroscopo 18 novembre Branko: Gemelli

Oggi, per Branko vivete una situazione tesa, nella quale sul piano professionale gli equilibri sono precari: però una buona Luna in Leone, con Mercurio in Scorpione permetterà di lavorare bene per domani, in vista di riscontri d’amore positivi.

Oroscopo 18 novembre Branko: Cancro

Per voi, Branko indica che lo scontro Sole – Luna incide sul fronte dei soldi, mettendovi in bilico tra ‘vincere o perdere in affari’. Tuttavia prima dell’inizio di dicembre riuscirete a risolvere tutte le grane che vi attanagliano.

Aggiornamento ore 6.00 Oroscopo 18 novembre Branko: pronostici per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione Oroscopo 18 novembre Branko: Leone Attenzione: per Branko da oggi la Luna vi agita in casa. Ecco perchè dovete mettere da parte altri problemi e mettere al centro la questione affettiva. Attenti anche al cibo. Oroscopo 18 novembre Branko: Vergine Per Branko è un buon momento per le relazioni passionali “grazie al nuovo Marte in Scorpione”: Ma date sempre priorità alla vita in famiglia, e alla preservazione del matrimonio. Oroscopo 18 novembre Branko: Bilancia Come afferma Branko la luna vi incoraggia nella salute, ma “cambia fase in Leone” e questo inoltre vi mette in contatto con nuovi slanci sul fronte delle professioni. Intorno al 23 ottime news in arrivo.

Oroscopo 18 novembre Branko: Scorpione

Avete qualche problema di natura relazionale oggi. Fate attenzione all’ultimo “quarto in Leone è fase aggressiva”, e siate prudenti in viaggio o nella guida. Oroscopo 18 novembre Branko: previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci Oroscopo 18 novembre Branko: Sagittario Per Branko è una mattina che vi riavvicina a persone lontane. Ci sono belle novità in famiglia. E la Luna vi influenza in meglio fino al 26, giorno di una scelta importante. Oroscopo 18 novembre Branko: Capricorno Per Branko c’è stress e tensione nel campo finanziario. Tuttavia Marte passa in Scorpione, e indica che inizierete “da vincitori il 2020.” Oroscopo 18 novembre Branko: Acquario Per Branko le grane finanziarie continuano. Con Luna in Leone inoltre anche qualche problema è da tener presente pure in famiglia, nel matrimonio e nelle amicizie. Oroscopo 18 novembre Branko: Pesci Per voi Branko indica che Nettuno vi accompagnerà e potrebbero esserci incontri o riavvicinamenti preziosi. Notizie importanti anche nella carriera nelle prossime ore o giornate.

Oltre all’oroscopo di Branko, c’è anche la possibilità di confrontare le previsioni di Italia Sera e anche l Oroscopo oggi Paolo Fox, e quelle di domani.

