Oroscopo di Branko oggi 10 dicembre 2019: le previsioni odierne dell’astrologo segno per segno

Che cosa dicono oggi le stelle secondo l’oroscopo di Branko? Cosa c’è all’orizzonte, segno dopo segno? Ecco cosa prevede il noto astrologo.

Considerato, insieme a Paolo Fox uno dei principali esperti di astrologia, personaggio noto soprattutto per le sue numerose partecipazioni in diversi programmi televisivi, Branko non ha bisogno di presentazioni: è senza alcun dubbio uno dei nomi più in vista nel panorama della astrologia. Difficilmente qualcuno si chiede chi è Branko ma qui è possibile scoprire di più sul suo conto.

Esperto di oroscopi, Branko, tutti i giorni, su diversi canali, diffonde le sue informazioni astrali per rendere noto ciò che stelle, pianeti e satelliti prevedono per i nati sotto ognuna delle dodici case dei segni.

In particolare è piuttosto noto, da anni, il suo oroscopo mattutino per la nota radio RDS. Ma Branko ha anche condotto per oltre dieci anni una rubrica di oroscopo nel programma Uno Mattina, ed inoltre per programmi come La prova del cuoco, oppure presso i programmi di Maurizio Costanzo, e anche Domenica In.

E’ altrettanto seguitissimo il suo quotidiano oroscopo per Il Messaggero e Chi.

Leggiamo l’oroscopo di Branko per la giornata del 9 dicembre 2019: consigli in base alle stelle, segno per segno, dall’Ariete ai Pesci, rispetto ai consigli di Branko del giorno precedente.

Oroscopo 10 dicembre Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 10 dicembre Branko: Ariete

Secondo Branko è il momento di fare chiarezza in merito ai cosiddetti partner di lavoro: in affari, nell’impiego, provate a fidarvi di chi lo merita davvero. Amore in spolvero verso sera. Oroscopo 10 dicembre Branko: Toro

Per Branko tutto ruota intorno alla Luna, che in un primo momento vi rende confusi e turbati, poi, nella fase pomeridiana riporta slancio e convinzione specie nei progetti finanziari. Arriva una buona notizia.

Oroscopo 10 dicembre Branko: Gemelli

Oggi, per Branko spazio a una forte e inattesa emozione, la possibilità davvero concreta che una fiamma vi illumini: non solo nell’amore, potrebbe anche riguardare la sfera professionale.

Oroscopo 10 dicembre Branko: Cancro

Per voi, Branko ci si occupa oggi di lavoro, di impegni familiari e di idee che potrebbero aprire nuovi sbocchi dopo un vibrante finale di settimana: occhio agli investimenti.

Aggiornamento ore 6.00 Oroscopo 10 dicembre Branko: pronostici per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione Oroscopo 10 dicembre Branko: Leone Secondo Branko date un’ultima occhiata alla salute, specialmente se come sapete vi aspetta un weekend molto impegnativo. Questa luna pirotecnica favorisce risorse extra sul fronte professionale. Oroscopo 10 dicembre Branko: Vergine Per Branko qualche momento di tensione di troppo vi rende nervosi, e potrebbe essere uno stato d’animo addirittura lungo fino al 29. Oroscopo 10 dicembre Branko: Bilancia Come afferma Branko siete prossimi ad un Natale in cui non ci saranno grosse novità dal momento che sarete immersi nel lavoro, negli affari e il vostro ottimismo farà i conti con tentennamenti amorosi. Oroscopo 10 dicembre Branko: Scorpione

Per voi Branko avete ancora ottimi riscontri sul fronte della speranza per un lavoro e per la svolta delle questioni finanziarie, che, fronte soldi, vi disturbavano. In amore siete più sicuri. Oroscopo 10 dicembre Branko: previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci Oroscopo 10 dicembre Branko: Sagittario Per Branko siete molto pratici, quasi iper attivi. Non vi fermate mai e questo incide positivamente nel vostro umore e nel vostro oroscopo. Oroscopo 10 dicembre Branko: Capricorno Per Branko è un momento propizio per innamoramenti, storie focose e svolte emotive, ma occhio alla salute. Oroscopo 10 dicembre Branko: Acquario Per Branko fate attenzione agli influssi della luna sul fronte delle comunicazioni con l’esterno, e inoltre non sottovalutate le persone a cui date l’amore. Oroscopo 10 dicembre Branko: Pesci Oggi Branko iniziate a lavorate un pò più in segreto. Non è detto che tutti i familiari, colleghi o amici debbano sapere le vostre questioni peronali. Inoltre, con una luna opposta, anche in amore sorgono ruggini.

Aggiornamento ore 9.30