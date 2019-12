Oroscopo di Branko oggi 12 dicembre 2019: le previsioni odierne dell’astrologo segno per segno

Che cosa dicono oggi le stelle secondo l’oroscopo di Branko? Cosa c’è all’orizzonte, segno dopo segno? Ecco cosa prevede il noto astrologo.

Considerato, insieme a Paolo Fox uno dei principali esperti di astrologia, personaggio noto soprattutto per le sue numerose partecipazioni in diversi programmi televisivi, Branko non ha bisogno di presentazioni: è senza alcun dubbio uno dei nomi più in vista nel panorama della astrologia. Difficilmente qualcuno si chiede chi è Branko ma qui è possibile scoprire di più sul suo conto.

Esperto di oroscopi, Branko, tutti i giorni, su diversi canali, diffonde le sue informazioni astrali per rendere noto ciò che stelle, pianeti e satelliti prevedono per i nati sotto ognuna delle dodici case dei segni.

In particolare è piuttosto noto, da anni, il suo oroscopo mattutino per la nota radio RDS. Ma Branko ha anche condotto per oltre dieci anni una rubrica di oroscopo nel programma Uno Mattina, ed inoltre per programmi come La prova del cuoco, oppure presso i programmi di Maurizio Costanzo, e anche Domenica In.

E’ altrettanto seguitissimo il suo quotidiano oroscopo per Il Messaggero e Chi.

Leggiamo l’oroscopo di Branko per la giornata del 12 dicembre 2019: consigli in base alle stelle, segno per segno, dall’Ariete ai Pesci, rispetto ai consigli di Branko del giorno precedente.

Oroscopo 12 dicembre Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 12 dicembre Branko: Ariete

Secondo Branko ci sono movimenti controversi sul fronte delle economie. Alcuni viluppi di interessi in tal senso potrebbero stordirvi le idee: concentratevi sul tre elementi chiave, salute, amore e famiglia. Oroscopo 12 dicembre Branko: Toro

Per Branko pare che questa attuale Luna piena non stia favorendo gli affari, anzi, al contrario, aumenti le spese. Ma tutto rientra nei progetti messi in cantiere. Sentimentalmente, a parte le illusioni, sono gli amori stabili che reggono l’urto della monotonia.

Oroscopo 12 dicembre Branko: Gemelli

Oggi, per Branko la stessa luna incide negli amori, ma è bene tenere a mente che nessuno è felice in amore se sta da solo o se isola troppo.

Oroscopo 12 dicembre Branko: Cancro

Per voi, Branko la stessa influenza della luna completa un mix di incidenze astrali che per voi disegna un cielo particolarmente favorevole per l’incidenza positiva negli investimenti e negli affari.

Aggiornamento ore 6.00 Oroscopo 12 dicembre Branko: pronostici per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione Oroscopo 12 dicembre Branko: Leone Secondo Branko ci sono momenti come questo in cui la necessità di prepararsi a un grande evento è vitale. Fatelo, ma senza stressarvi. E occhio ai soldi. Oroscopo 12 dicembre Branko: Vergine Per Brankoe a voi tocca soppesare quel che dite, oggi, perchè alle parole va dato il giusto peso, ma alcune possono fare male. E non nuotate nella inutile tensione. Oroscopo 12 dicembre Branko: Bilancia Come afferma Branko questa Luna e questo Sole in combinazione che gli incroci di Sagittario vi illuminano sul fronte della miglior scelta da fare su un problemino lavorativo che vi sta a cuore. Qualcuno inoltre potrebbe innamorarsi. Oroscopo 12 dicembre Branko: Scorpione

Per voi Branko è davvero un cielo favorevole quello che si apre quest’oggi, e permette un possibile rilancio della sfera affettiva e amorosa. Inoltre c’è aria di speranza verso il futuro e verso una idea di rinascita anche professionale. Oroscopo 12 dicembre Branko: previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci Oroscopo 12 dicembre Branko: Sagittario Per Brank siete pronti a recitare la parte dell’attore principale, ma non sempre è la migliore parte per voi. E attenzione alla salute. Oroscopo 12 dicembre Branko: Capricorno Per Branko la luna e il quadro celeste sono la vostra protezione per i prossimi passi da compiere sul lato professionale, e inoltre sono piuttosto favorire le iniziative di investimento legate alla famiglia. Oroscopo 12 dicembre Branko: Acquario Per Branko sarà un giorno importante, forse uno da ricordare per sempre quanto all’amore. Anche nel lavoro arrivano belle notizie, ma siate oculati con le strategie. Oroscopo 12 dicembre Branko: Pesci Oggi Branko la salute è il vostro cruccio e potreste avere problemini nel week. Forse è meglio riposare il più possibile.

