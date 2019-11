Oroscopo di Branko oggi 14 Novembre 2019: ecco le previsioni dell’astrologo

Che cosa dicono oggi le stelle secondo l’oroscopo di Branko? Cosa c’è all’orizzonte, segno dopo segno? Ecco cosa prevede il noto astrologo.

Considerato, insieme a Paolo Fox uno dei principali esperti di astrologia, personaggio noto soprattutto per le sue numerose partecipazioni in diversi programmi televisivi, Branko non ha bisogno di presentazioni: è senza alcun dubbio uno dei nomi più in vista nel panorama della astrologia. Difficilmente qualcuno si chiede chi è Branko ma qui è possibile scoprire di più sul suo conto.

Esperto di oroscopi, Branko, tutti i giorni, su diversi canali, diffonde le sue informazioni astrali per rendere noto ciò che stelle, pianeti e satelliti prevedono per i nati sotto ognuna delle dodici case dei segni.

In particolare è piuttosto noto, da anni, il suo oroscopo mattutino per la nota radio RDS. Ma Branko ha anche condotto per oltre dieci anni una rubrica di oroscopo nel programma Uno Mattina, ed inoltre per programmi come La prova del cuoco, oppure presso i programmi di Maurizio Costanzo, e anche Domenica In.

E’ altrettanto seguitissimo il suo quotidiano oroscopo per Il Messaggero e Chi.

Leggiamo l’oroscopo di Branko per la giornata del 14 novembre 2019: consigli in base alle stelle, segno per segno, dall’Ariete ai Pesci, rispetto ai consigli di Branko del 13 novembre.

Oroscopo 14 novembre Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 14 novembre Branko: Ariete

Per Branko la Luna in Gemelli facilita i colloqui in famiglia ma, essendo una “Luna bisbetica, chiacchierona” qualche problemino potrebbe darlo, specie nella sfera professionale. Oroscopo 14 novembre Branko: Toro

L’amore brilla più che mai, specialmente per chi ha uno Scorpione nel cuore. Lasciate, dice Branko, che continui a brillare forte.

Oroscopo 14 novembre Branko: Gemelli

Oggi, per Branko, Mercurio spinge affinché l’intuito vi sostenga e la Luna “nel segno illumina la strada verso quella persona” che vi può far brillare gli occhi.

Oroscopo 14 novembre Branko: Cancro

Problemini di lavoro a parte, occhio alle finanze, anche se un Marte positivo può suggerire nuova iniziative e scelte importanti. Sempre secondo Branko però occhio al cambio di influenza planetaria nel prossimi giorni.

Aggiornamento ore 6.00 Oroscopo 14 novembre Branko: pronostici per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione Oroscopo 14 novembre Branko: Leone Sono favorite, oggi, per Branko le collaborazioni “di vecchia data” anche se spetta a voi sistemare le cose. Bisogna favorire le relazioni e evitare le litigate, e armarsi si pazienza e cautela. Oroscopo 14 novembre Branko: Vergine Giornata tesa con Luna in Gemelli e Venere-Giove, Nettuno che si oppongono. Occhio alla salute ma anche a come si evolvono certi rapporti,e per prendere decisioni, meglio attendere domani. Oroscopo 14 novembre Branko: Bilancia Pianeti propizi per la fortuna, dice Branko. Luna in Gemelli, favorisce affari e amore. L’amore, incitato da Marte ,fa esplodere la passiona a tutto tondo

Oroscopo 14 novembre Branko: Scorpione

Anche per voi la Luna in Gemelli, favorisce la passione e l’attrazione fisica. Molto positivi nella famiglia, con forza per risolvere problemi con i figli. Branko consiglia: proteggete la salute. Oroscopo 14 novembre Branko: previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci Oroscopo 14 novembre Branko: Sagittario Dentro di voi sono in due a letigare, per Branko: Luna e Venere, e così per voi, ci sono momenti in cui siete in e altri in cui siete out, e vi perdere in fraintendimenti e intoppi, insicurezze e cambi di umore. Oroscopo 14 novembre Branko: Capricorno Nel lavoro tutto procede bene fino a un imprevisto poco chiaro. Ma non vi preoccupate: per Branko è “effetto di Marte in Bilancia (fino al 19)”. Evitare, solo, se possibile, di discutere troppo. Oroscopo 14 novembre Branko: Acquario Non mettere il silenzioso ai vostri amori, ai sentimenti, ma pure alle cose giuste da dire nei rapporti professionali e nelle relazioni sociali, afferma Branko. Oroscopo 14 novembre Branko: Pesci Possono esserci fasi dure e delicate, ma secondo l’astrologo, “quando Marte e Giove battevano insieme contro il vostro Nettuno” alla fine è sopraggiunto in aiuto il supporto “dei pianeti in Scorpione”. Anche per voi occhio alla salute.

Aggiornamento ore 9.30