Oroscopo di Branko oggi 15 Novembre 2019: ecco le previsioni dell’astrologo

he cosa dicono oggi le stelle secondo l’oroscopo di Branko? Cosa c’è all’orizzonte, segno dopo segno? Ecco cosa prevede il noto astrologo.

Considerato, insieme a Paolo Fox uno dei principali esperti di astrologia, personaggio noto soprattutto per le sue numerose partecipazioni in diversi programmi televisivi, Branko non ha bisogno di presentazioni: è senza alcun dubbio uno dei nomi più in vista nel panorama della astrologia. Difficilmente qualcuno si chiede chi è Branko ma qui è possibile scoprire di più sul suo conto.

Esperto di oroscopi, Branko, tutti i giorni, su diversi canali, diffonde le sue informazioni astrali per rendere noto ciò che stelle, pianeti e satelliti prevedono per i nati sotto ognuna delle dodici case dei segni.

In particolare è piuttosto noto, da anni, il suo oroscopo mattutino per la nota radio RDS. Ma Branko ha anche condotto per oltre dieci anni una rubrica di oroscopo nel programma Uno Mattina, ed inoltre per programmi come La prova del cuoco, oppure presso i programmi di Maurizio Costanzo, e anche Domenica In.

E’ altrettanto seguitissimo il suo quotidiano oroscopo per Il Messaggero e Chi.

Leggiamo l’oroscopo di Branko per la giornata del 15 novembre 2019: consigli in base alle stelle, segno per segno, dall’Ariete ai Pesci, rispetto ai consigli di Branko del 14 novembre.

Oroscopo 15 novembre Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 15 novembre Branko: Ariete

Secondo Branko, con la Luna in Cancro si possono avere problemini legati all’ambito alimentare, ma anche ansie da prestazione nel lavoro. Essendo Venerdì, perchè non rilassarvi? Anche la sfera economica non è ottimale ma non così deleteria, e in amore ci sono nuovi risvolti, purché non siate gelosi. Oroscopo 15 novembre Branko: Toro

Per Branko, oggi per voi è un momento di analisi lungimirante: si prevede che intorno a Natale il Toro risolverà la sua ansia sulle questioni economiche, per cui non vale la pena essere così in preda all’ansia. Ecco perchè, considerata la diffocoltà delle settimana che entra, è bene godersi il week end.

Oroscopo 15 novembre Branko: Gemelli

Oggi, per Branko, è il momento di godere degli effetti del vostro impegno nel lavoro, anche se nessuno piace a tutti e qualcuno avrà comunque da ridire. E stamattina Luna è nel segno e con Marte favorisce le relazioni economiche, e magari qualche nuovo contratto.

Oroscopo 15 novembre Branko: Cancro

Qualche ansia per via della salute, come effetti nocivi di Marte in Bilancia, e la influenza della Luna nel segno. Pertanto pianificate un fine settimana rilassante e semmai fortificate i rapporti con chi è prossimo.

Aggiornamento ore 6.00 Oroscopo 15 novembre Branko: pronostici per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione Oroscopo 15 novembre Branko: Leone Attenzione: per Branko la Luna piena in Toro è pericolosa perchè non nel vostro controllo, e diverse persone, una a voi molto vicina, e forse anche il coniuge non sembra molto dalla vostra parte. Perciò state un pò in ‘disparte’: nel lavoro invece vi sentite protetti fino a dicembre da Giove e Saturno in Capricorno. Oroscopo 15 novembre Branko: Vergine Non siete sereni per via del denaro, ma oggi le stelle sono amiche di chi si impegna e viene o sta facendo la “gavetta”. Per Branko è importante che i giovani del segno capiscano cosa sia prenderesi del tempo per maturare. In amore è favorita la comunicazione, anche virtuale. Oroscopo 15 novembre Branko: Bilancia Allora, siate calmi. Purtroppo, come dice Branko, arriva il terzo week end con Luna negativa, e occorre attendere fino a lunedì “quando diventerà positiva e utile per gli affari”. Tuttavia, secondo l’Astrologo, il “successo è assicurato da Giove e Venere in Sagittario.”

Oroscopo 15 novembre Branko: Scorpione

I segni astrali inducono a pensare che stia arrivando un positivo rinnovamento dei rapporti e quasi una resurrezione per voi. E’ una fase nella quale vi sentite pronti per apririvi, e in amore, poi, andate dritti al punto. Oroscopo 15 novembre Branko: previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci Oroscopo 15 novembre Branko: Sagittario Sono giornate propizie per le emozioni, per la fortuna, per eli affetti. Ma non vi fermate ora: Branko dice “lavorate per l’immediato futuro, per voi stessi e famiglia”. Oroscopo 15 novembre Branko: Capricorno Potreste sentirvi sotto pressione per via della Luna in Cancro, oggi, domani e domenica. Qualche problemino di pressione e di salute che però non negano la chance di un “successo professionale”, anche se questo implica essere meno positivi sul piano dell’amore. Oroscopo 15 novembre Branko: Acquario Sarà un bel week end, e sfruttatelo allora. Specie sul piano economico, un’area della vostra vita non proprio ottimale di recente. Per Branko le grane finanziarie si ripercuotono anche in famiglia. Ma del resto, quanto al lato passionale, oggi vi sentire irresistibili. Oroscopo 15 novembre Branko: Pesci Occhio: con la Luna ancora in Gemelli, i grattacapi non mancano in famiglia, con figli, casa, e poi c’è Nettuno che agita le acque anche la prossima settimana. Allora prendetevi del tempo, stasera per quanto concerne l’ambito ‘privato e amoroso’.

Oltre all’oroscopo di Branko, c’è anche la possibilità di confrontare le previsioni di Italia Sera e anche l Oroscopo oggi Paolo Fox, e quelle di domani.

Aggiornamento ore 9.30