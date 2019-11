Oroscopo di Branko oggi 20 Novembre 2019: le previsioni odierne dell’astrologo segno per segno

Che cosa dicono oggi le stelle secondo l’oroscopo di Branko? Cosa c’è all’orizzonte, segno dopo segno? Ecco cosa prevede il noto astrologo.

Considerato, insieme a Paolo Fox uno dei principali esperti di astrologia, personaggio noto soprattutto per le sue numerose partecipazioni in diversi programmi televisivi, Branko non ha bisogno di presentazioni: è senza alcun dubbio uno dei nomi più in vista nel panorama della astrologia. Difficilmente qualcuno si chiede chi è Branko ma qui è possibile scoprire di più sul suo conto.

Esperto di oroscopi, Branko, tutti i giorni, su diversi canali, diffonde le sue informazioni astrali per rendere noto ciò che stelle, pianeti e satelliti prevedono per i nati sotto ognuna delle dodici case dei segni.

In particolare è piuttosto noto, da anni, il suo oroscopo mattutino per la nota radio RDS. Ma Branko ha anche condotto per oltre dieci anni una rubrica di oroscopo nel programma Uno Mattina, ed inoltre per programmi come La prova del cuoco, oppure presso i programmi di Maurizio Costanzo, e anche Domenica In.

E’ altrettanto seguitissimo il suo quotidiano oroscopo per Il Messaggero e Chi.

Leggiamo l’oroscopo di Branko per la giornata del 20 novembre 2019: consigli in base alle stelle, segno per segno, dall’Ariete ai Pesci, rispetto ai consigli di Branko del 19 novembre.

Oroscopo 20 novembre Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 20 novembre Branko: Ariete

Secondo Branko, fino a dicembre c’è aria di grandi emozioni, non con solo in amore ma anche nel lavoro. Inoltre l’influenza di Urano suggerisce buone nuove quanto a futuri guadagni. Oroscopo 20 novembre Branko: Toro

Per Branko, ancora una giornate scandita dai progetti per casa, mobli, o nuove attività. Giove in Capricorno, e Luna in Vergine vi aiutano a pensare in positivo, anche alla luce della stagione del Sagittario.

Oroscopo 20 novembre Branko: Gemelli

Oggi, per Branko c’è per voi il rischio di non aver proprio un buon umore: instabili come la Luna, specie in famiglia, e nel lavoro, rischiate di rovinare le cose per il nervosismo.

Oroscopo 20 novembre Branko: Cancro

Per voi, Branko vi chiede di guardare con ottimismo al prossimo ultimo sforzo di un periodo di sacrifici. Grazie a Luna in Vergine, la “forze cosmiche” vi aiutano negli amori.

Aggiornamento ore 6.00 Oroscopo 20 novembre Branko: pronostici per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione Oroscopo 20 novembre Branko: Leone Secondo Branko ci sono svolte romantiche: da ieri “Marte lancia frecce a voi, Toro e Acquario, cautela se avete ascendente o rapporti con questi segni.” Oroscopo 20 novembre Branko: Vergine Per Branko essere troppo possessivi può far prendere errate scelte. Riflettere e valutare bene, ‘tipo per le finanze”, vi facilita le cose. Oroscopo 20 novembre Branko: Bilancia Come afferma Branko siete carichi di amore, così tanto da dover essere riempito. “Siate però più selettivi”.

Oroscopo 20 novembre Branko: Scorpione

Per voi Branko sostiene che “con Marte” e il “primo contatto tra i due corpi celesti” si avvicina la felicità che meritate. Oroscopo 20 novembre Branko: previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci Oroscopo 20 novembre Branko: Sagittario Per Branko più si avvicina il compleanno e più siete agitati, iportando anche qualche acciacco. Ma andate con cautela nelle cose, non c’è fretta. Oroscopo 20 novembre Branko: Capricorno Per Branko è un momento in: tutti i pianeti, grandi e piccoli, sono positivi. Gli incroci astrali rendono la vostra giornata radiosa. Oroscopo 20 novembre Branko: Acquario Per Branko è il momento di chiedere che alcuni torti subiti vengano ripagati, e di rimettere in sesto alcuni aspetti della vostra vita. Oroscopo 20 novembre Branko: Pesci Influenzati da Marte il guerriero vi tuffate con foga in questioni aperte o contro chi vi è di “intralcio”. Ma se cercate solo vendetta, rimandate.

