Oroscopo di Branko oggi 21 Novembre 2019: le previsioni odierne dell’astrologo segno per segno

Che cosa dicono oggi le stelle secondo l’oroscopo di Branko? Cosa c’è all’orizzonte, segno dopo segno? Ecco cosa prevede il noto astrologo.

Considerato, insieme a Paolo Fox uno dei principali esperti di astrologia, personaggio noto soprattutto per le sue numerose partecipazioni in diversi programmi televisivi, Branko non ha bisogno di presentazioni: è senza alcun dubbio uno dei nomi più in vista nel panorama della astrologia. Difficilmente qualcuno si chiede chi è Branko ma qui è possibile scoprire di più sul suo conto.

Esperto di oroscopi, Branko, tutti i giorni, su diversi canali, diffonde le sue informazioni astrali per rendere noto ciò che stelle, pianeti e satelliti prevedono per i nati sotto ognuna delle dodici case dei segni.

In particolare è piuttosto noto, da anni, il suo oroscopo mattutino per la nota radio RDS. Ma Branko ha anche condotto per oltre dieci anni una rubrica di oroscopo nel programma Uno Mattina, ed inoltre per programmi come La prova del cuoco, oppure presso i programmi di Maurizio Costanzo, e anche Domenica In.

E’ altrettanto seguitissimo il suo quotidiano oroscopo per Il Messaggero e Chi.

Leggiamo l’oroscopo di Branko per la giornata del 21 novembre 2019: consigli in base alle stelle, segno per segno, dall’Ariete ai Pesci, rispetto ai consigli di Branko del 20 novembre.

Oroscopo 21 novembre Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 21 novembre Branko: Ariete

Secondo Branko, oggi sarà in gran spolvero la vostra intelligenza nel campo degli affari. C’è un significativo quadro astrale che vi favorisce e sarebbe un peccato sprecarlo. Oroscopo 21 novembre Branko: Toro

Per Branko date spazio alla Luna in Vergine,per tutto ciò che riguarda le intercessioni in ambito emotivo e nei “giochi d’amore”. Pare che sia anche tempo di fortuna “settori dove meno vi aspettate”:

Oroscopo 21 novembre Branko: Gemelli

Oggi, per Branko il Sole in Sagittario, può portare tensioni nuovi ma anche, nel contempo, una maggior voglia di esplorare i sentieri del rinnovamento.

Oroscopo 21 novembre Branko: Cancro

Per voi, Branko è un buon tempo per concentrarvi sugli affari, con il quadro astrale che vi allontana dalle tensioni. Ma “bisogna agire veloci”.

Aggiornamento ore 6.00 Oroscopo 21 novembre Branko: pronostici per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione Oroscopo 21 novembre Branko: Leone Secondo Branko essere allegri non vuol dire non avere oggi dei pensieri. In famiglia, affari e nel lavoro “attenzione alle azioni altrui”: Oroscopo 21 novembre Branko: Vergine Per Branko una sensazione di stanchezza arriva a condizionarvi per via della Luna opposta a Nettuno, prendete dunque delle pause oggi, e quanto alle finanze, occhio a mettere da parte qualcosa per le spese di domani. Oroscopo 21 novembre Branko: Bilancia Come afferma Branko siete al centro di alcuni importanti impegni professionali ma sentite anche molto il peso degli oneri familiari, anche col coniuge.

Oroscopo 21 novembre Branko: Scorpione

Per voi Branko suggerisce questo: molti vi credono nervosi quando in realtà state solo riflettendo o pensando a un nuovo progetto. Finita, intanto, l’onda del compleanno, iniziare a ritrovare la concentrazione per guardare al domani. Spazio a piccoli grandi cambiamenti. Oroscopo 21 novembre Branko: previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci Oroscopo 21 novembre Branko: Sagittario Per Branko oggi dovete fare attenzione a cosa mettete sotto i denti, siate attenti al cibo. Forse vi sentite deboli, ma occhio: inizia la vostra stagione dei compleanni, è il vostro momento di mettervi in pista. Oroscopo 21 novembre Branko: Capricorno Per Branko sul fronte personale e sulla sfera lavorativa,c’è ancora grande entusiasmo e “spirito di iniziativa”: il successo è a un passo, non perdete tempo nè ottimismo. Oroscopo 21 novembre Branko: Acquario Per Branko qualche grana dal punto di vista della difficoltà finanziaria, che vi suggerisce di non lasciarvi andare a spese fuorvianti. Oroscopo 21 novembre Branko: Pesci Oggi Branko per voi prevede un eccesso di sensibilità: non potete accollarvi il peso di tutti gli stati d’animo altrui, questo vi toglie entusiasmo, forze e energie.

Aggiornamento ore 9.30