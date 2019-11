Oroscopo di Branko oggi 26 Novembre 2019: le previsioni odierne dell’astrologo segno per segno

Che cosa dicono oggi le stelle secondo l’oroscopo di Branko? Cosa c’è all’orizzonte, segno dopo segno? Ecco cosa prevede il noto astrologo.

Considerato, insieme a Paolo Fox uno dei principali esperti di astrologia, personaggio noto soprattutto per le sue numerose partecipazioni in diversi programmi televisivi, Branko non ha bisogno di presentazioni: è senza alcun dubbio uno dei nomi più in vista nel panorama della astrologia. Difficilmente qualcuno si chiede chi è Branko ma qui è possibile scoprire di più sul suo conto.

Esperto di oroscopi, Branko, tutti i giorni, su diversi canali, diffonde le sue informazioni astrali per rendere noto ciò che stelle, pianeti e satelliti prevedono per i nati sotto ognuna delle dodici case dei segni.

In particolare è piuttosto noto, da anni, il suo oroscopo mattutino per la nota radio RDS. Ma Branko ha anche condotto per oltre dieci anni una rubrica di oroscopo nel programma Uno Mattina, ed inoltre per programmi come La prova del cuoco, oppure presso i programmi di Maurizio Costanzo, e anche Domenica In.

E’ altrettanto seguitissimo il suo quotidiano oroscopo per Il Messaggero e Chi.

Leggiamo l’oroscopo di Branko per la giornata del 26 2novembre 2019: consigli in base alle stelle, segno per segno, dall’Ariete ai Pesci, rispetto ai consigli di Branko del 25 novembre.

Oroscopo 26 novembre Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 26 novembre Branko: Ariete

Secondo Branko, ecco la Luna nuova che anticipa dicembre che si unisce a Giove nel portarvi fortuna su molti aspetti, specie su beghe legate alla casa. Oroscopo 26 novembre Branko: Toro

Per Branko oggi ci sono buone nuove, specie perchè la Luna nuova in Sagittario influenza il vostro cielo: questo vi porta anche a valutare diversamente le persone che sembravano molto influenti nella vostra routine. In amore, invece, equilibri friabili.

Oroscopo 26 novembre Branko: Gemelli

Oggi, per Branko anche per voi la Luna nuova iinfluenza: è in Sagittario, per cui fate attenzione, non accettate provocazioni, profilo basso e non vi stressate. Almeno fino a Natale siete sul filo del rasoio.

Oroscopo 26 novembre Branko: Cancro

Per voi, Branko c’è una Luna che nel lavoro decide di fare le cose in grande, aiutandovi peraltro anche, insieme a Giove, per alcune problematiche di famiglia.

Aggiornamento ore 6.00 Oroscopo 26 novembre Branko: pronostici per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione Oroscopo 26 novembre Branko: Leone Secondo Branko è una fase clou sul piano professionale,ma c’è anche caos. Il consiglio è di attorniarsi da gente di livello, e in famiglia state sereni, dando anche uno sguardo alla salute. Oroscopo 26 novembre Branko: Vergine Per Branko ci sono contrattempi nel lavoro anche alcune incomprensioni sul fronte degli affetti, ma avete il controllo della situazione e, semmai, riuscite a tenere basse le tensioni. Oroscopo 26 novembre Branko: Bilancia Come afferma Branko le influenze di Saturno, Plutone e Giove portano al centro del vostro cielo l’importanza della famiglia, e durerà a lungo.

Oroscopo 26 novembre Branko: Scorpione

Per voi Branko sottolinea la presenza di tensioni d’amore. Tuttavia c’è anche un exploit della passione e un crescente fuoco vivo intorno a voi. Se siete soli, dice Branko, date una occhiata nei paraggi. Oroscopo 26 novembre Branko: previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci Oroscopo 26 novembre Branko: Sagittario Per Branko oggi siete una bomba di creatività. Le direzioni astrali vi segnalano una fase in crescendo di progetti e idee anche fino a capodanno. Oroscopo 26 novembre Branko: Capricorno Per Branko siete in un momento ottimale che, almeno fino al giorno 2 vi porterà ventate di entusiasmo e in diversi aspetti una fortuna non indifferente. Oroscopo 26 novembre Branko: Acquario Per Branko pur nella necessità di agire prudentemente, oggi è il giorno in cui di domina lo spirito di inziativa e l’ottimismo. Oroscopo 26 novembre Branko: Pesci Oggi Branko vede per voi, in ambito professione, alcune difficoltà di natura relazionale. Effluvi astrali potrebbero durare fin a dicembre, mentre tuttavia qualcosa cambia in meglio, col vento del successo che vi conduce verso nuove mete.

Aggiornamento ore 9.30