Oroscopo di Branko oggi 27 Novembre 2019: le previsioni odierne dell’astrologo segno per segno

Che cosa dicono oggi le stelle secondo l’oroscopo di Branko? Cosa c’è all’orizzonte, segno dopo segno? Ecco cosa prevede il noto astrologo.

Considerato, insieme a Paolo Fox uno dei principali esperti di astrologia, personaggio noto soprattutto per le sue numerose partecipazioni in diversi programmi televisivi, Branko non ha bisogno di presentazioni: è senza alcun dubbio uno dei nomi più in vista nel panorama della astrologia. Difficilmente qualcuno si chiede chi è Branko ma qui è possibile scoprire di più sul suo conto.

Esperto di oroscopi, Branko, tutti i giorni, su diversi canali, diffonde le sue informazioni astrali per rendere noto ciò che stelle, pianeti e satelliti prevedono per i nati sotto ognuna delle dodici case dei segni.

In particolare è piuttosto noto, da anni, il suo oroscopo mattutino per la nota radio RDS. Ma Branko ha anche condotto per oltre dieci anni una rubrica di oroscopo nel programma Uno Mattina, ed inoltre per programmi come La prova del cuoco, oppure presso i programmi di Maurizio Costanzo, e anche Domenica In.

E’ altrettanto seguitissimo il suo quotidiano oroscopo per Il Messaggero e Chi.

Leggiamo l’oroscopo di Branko per la giornata del 27 2novembre 2019: consigli in base alle stelle, segno per segno, dall’Ariete ai Pesci, rispetto ai consigli di Branko del 26 novembre.

Oroscopo 27 novembre Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 27 novembre Branko: Ariete

Secondo Branko, entra in scena Mercurio in Scorpione, e “fino a domani pomeriggio” tramite la Luna nuova sono favorite le collaborazioni. Oroscopo 27 novembre Branko: Toro

Per Branko è tempo di fare agire la Luna nuova, e voi farete oltre il “possibile per migliorare” il vostro quadro economico e finanziario. Occhio ai giorni “4 e 12 dicembre”: vi troverete in una posizione pecuniaria migliore.

Oroscopo 27 novembre Branko: Gemelli

Oggi, per Branko la stessa luna nuova vi contrasta fino a domani pomeriggio: c’è un pò di caos nel mondo del lavoro, ma anche una strada che si spiana con nuove svolte imminenti.

Oroscopo 27 novembre Branko: Cancro

Per voi, Branko un incrocio Giove-Luna vi suggerisce di mettere da parte “discussioni, litigi, contestazioni,” e cercare di arrivare dritti al punto senza perdere energie inutilmente.

Aggiornamento ore 6.00 Oroscopo 27 novembre Branko: pronostici per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione Oroscopo 27 novembre Branko: Leone Secondo Branko bisogna fare attenzione ad alcune “operazioni finanziarie sbagliate” e anche ad alcuni conti n famiglia, ma avete tempo per “recuperare ciò che è vostro e guadagnarci”, addirittura. Oroscopo 27 novembre Branko: Vergine Per Branko per voi vale il contrario del Toro: giorni non certo a favore, il 4 e 12. Attenzione alle relazioni ma anche alle noie di natura lavorativa. Oroscopo 27 novembre Branko: Bilancia Come afferma Branko sono favorite le nuove “idee, proposte, progetti” ma anche nei tempi stretti di un quadro celeste che rischia di cambiare rapidamente per voi.

Oroscopo 27 novembre Branko: Scorpione

Per voi Branko ammette che si prospetta un cielo radioso nel finale del mese. Marte, Mercurio e Venere favoriscono umore e spirito di iniziativa, anche nel togliersi qualche noia dal groppone. Oroscopo 27 novembre Branko: previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci Oroscopo 27 novembre Branko: Sagittario Per Branko è un momento clou per gli affetti più intimi e profondi, magari legati alla natalità. Cicogne in arrivo? O forse, se siete più grandi, spirito di abnegazione verso i più piccoli della cucciolata. Oroscopo 27 novembre Branko: Capricorno Per Branko è un quadro zodiacale controverso: fino a che non “arriva il Sole, 22 dicembre” è necessario prendersi spazio per rilassarsi, svagarsi e allontanare le ansie. Oroscopo 27 novembre Branko: Acquario Per Branko pur nella necessità di agire prudentemente, oggi è il giorno in cui di domina lo spirito di inziativa e l’ottimismo. Oroscopo 26 novembre Branko: Pesci Oggi Branko vede per voi, una Luna antipatica che rende le cose più problematiche sul fronte della salute. Ma voi avete un target da centrare e credeteci, ci riuscirete.

Oltre all’oroscopo di Branko, c’è anche la possibilità di confrontare le previsioni di Italia Sera e anche l Oroscopo oggi Paolo Fox, e quelle di domani.

Aggiornamento ore 9.30