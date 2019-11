Oroscopo di Branko oggi 29 Novembre 2019: le previsioni odierne dell’astrologo segno per segno

Che cosa dicono oggi le stelle secondo l’oroscopo di Branko? Cosa c’è all’orizzonte, segno dopo segno? Ecco cosa prevede il noto astrologo.

Considerato, insieme a Paolo Fox uno dei principali esperti di astrologia, personaggio noto soprattutto per le sue numerose partecipazioni in diversi programmi televisivi, Branko non ha bisogno di presentazioni: è senza alcun dubbio uno dei nomi più in vista nel panorama della astrologia. Difficilmente qualcuno si chiede chi è Branko ma qui è possibile scoprire di più sul suo conto.

Esperto di oroscopi, Branko, tutti i giorni, su diversi canali, diffonde le sue informazioni astrali per rendere noto ciò che stelle, pianeti e satelliti prevedono per i nati sotto ognuna delle dodici case dei segni.

In particolare è piuttosto noto, da anni, il suo oroscopo mattutino per la nota radio RDS. Ma Branko ha anche condotto per oltre dieci anni una rubrica di oroscopo nel programma Uno Mattina, ed inoltre per programmi come La prova del cuoco, oppure presso i programmi di Maurizio Costanzo, e anche Domenica In.

E’ altrettanto seguitissimo il suo quotidiano oroscopo per Il Messaggero e Chi.

Leggiamo l’oroscopo di Branko per la giornata del 29 2novembre 2019: consigli in base alle stelle, segno per segno, dall’Ariete ai Pesci, rispetto ai consigli di Branko del 28 novembre.

Oroscopo 29 novembre Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 29 novembre Branko: Ariete

Secondo Branko novità sul lato professionale: Luna in Venere-Saturno-Plutone e una possibile svolta anche sul fronte del potere. Oroscopo 29 novembre Branko: Toro

Per Branko sembrerebbe quasi che tutto vada alla grande oggi. Forse solo un pò di ansia nel gestire i rapporti stretti, anche se si sta avvicinando la quadratura del cerchio sul fronte privato, nel lavoro, e negli affari. E in amore siete esplosivi.

Oroscopo 29 novembre Branko: Gemelli

Oggi, per Branko e l’influsso di Sagittario può creare “problemi o tensioni”. E’ un weekend di attesa, da lunedì 2 in arrivo nuove idee.

Oroscopo 29 novembre Branko: Cancro

Per voi, Branko novembre termina con Luna, Venere, Saturno e Plutone in Capricorno,ragion per cui potreste vivere in modo del tutto diverso alcune relazioni o collaborazioni.

Aggiornamento ore 6.00 Oroscopo 29 novembre Branko: pronostici per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione Oroscopo 29 novembre Branko: Leone Secondo Branko con questa Luna in Capricorno cos’ influente, c’è una aria di novità nei rapporti stretti, soprattutto dopo recenti chiarimenti. Oroscopo 29 novembre Branko: Vergine Per Branko Sole è in Sagittario, e questo porta influssi di fortuna anche grazie alla Luna: inoltre si torna a volare d’amore. Oroscopo 29 novembre Branko: Bilancia Come afferma Branko c’è aria di discussione e tensione per via di una “decisione già presa in passato”. Le relazioni molto intime potrebbero risentirne.

Oroscopo 29 novembre Branko: Scorpione

Per voi Branko una serie di congiunzioni, per voi: Nettuno, Marte, Mercuri interagiscono con il flusso che “si sposta verso il Toro”, segno con cui pare abbiate rapporti stretti. Questo vi porta a pensare che non siete soli, e nel lavoro a valutare nuove strade. Oroscopo 29 novembre Branko: previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci Oroscopo 29 novembre Branko: Sagittario Per Branko oggi è un giorno solcato dalla fortuna, e che ha potato una Luna a rendervi radiosi, ottimismi e volitivi. Oroscopo 29 novembre Branko: Capricorno Per Branko il quadro astrale odierno pare favorire il vostro viaggio verso quegli obiettivi che sembrano quasi impossibili ma su cui contate. E sul fronte emotivo e intimo, siete molto passionali. Oroscopo 29 novembre Branko: Acquario Per Branko è una giornata in cui il lato fisico e salutista vi domina, sono favoriti sport o magari piccoli viaggi. Oroscopo 29 novembre Branko: Pesci Oggi Branko per voi vede l’inizio di una fase che, fino a lunedì, avrete molti influssi positivi: si parla di guadagni e di un quadro astrale davvero propizio. E’ il vostro momento.

Aggiornamento ore 9.30