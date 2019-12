Oroscopo di Branko oggi 4 dicembre 2019: le previsioni odierne dell’astrologo segno per segno

Che cosa dicono oggi le stelle secondo l’oroscopo di Branko? Cosa c’è all’orizzonte, segno dopo segno? Ecco cosa prevede il noto astrologo.

Considerato, insieme a Paolo Fox uno dei principali esperti di astrologia, personaggio noto soprattutto per le sue numerose partecipazioni in diversi programmi televisivi, Branko non ha bisogno di presentazioni: è senza alcun dubbio uno dei nomi più in vista nel panorama della astrologia. Difficilmente qualcuno si chiede chi è Branko ma qui è possibile scoprire di più sul suo conto.

Esperto di oroscopi, Branko, tutti i giorni, su diversi canali, diffonde le sue informazioni astrali per rendere noto ciò che stelle, pianeti e satelliti prevedono per i nati sotto ognuna delle dodici case dei segni.

In particolare è piuttosto noto, da anni, il suo oroscopo mattutino per la nota radio RDS. Ma Branko ha anche condotto per oltre dieci anni una rubrica di oroscopo nel programma Uno Mattina, ed inoltre per programmi come La prova del cuoco, oppure presso i programmi di Maurizio Costanzo, e anche Domenica In.

E’ altrettanto seguitissimo il suo quotidiano oroscopo per Il Messaggero e Chi.

Leggiamo l’oroscopo di Branko per la giornata del 4 dicembre 2019: consigli in base alle stelle, segno per segno, dall’Ariete ai Pesci, rispetto ai consigli di Branko del giorno precedente.

Oroscopo 4 dicembre Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 4 dicembre Branko: Ariete

Secondo Branko per voi è un momento interessante sul lati professionali, e sulle iniziative finanziarie. Anche dal punto di vista sentimentale è un buon momento, ma ‘occhio alle spine’. Oroscopo 4 dicembre Branko: Toro

Per Branko oggi un cielo fortunoso vi si apre intorno fin dalle prime ore del mattino. Soltanto è necessario mettere in chiaro le priorità e le schivare le trappole finanziarie e amministrative, ma per il resto, anche il vostro conto bancario inizia a tornare a sorridere. Spese che però, occhio, fareste bene a usare in famiglia e senza sprechi.

Oroscopo 4 dicembre Branko: Gemelli

Oggi, per Branko diventate il fulcro nevralgico di una serie di incastri di necessità esterne e bisogni. Sul fronte professionale questo vi aiuta anche a non impigrirvi.

Oroscopo 4 dicembre Branko: Cancro

Per voi, Branko oggi il cielo vi trasforma in una persona fin troppo sensibile, con tanto di rischio di crollo in una piccola trappola di rassegnazione. Ma c’è spazio anche per encomi e ringraziamenti dovuti alla vostra generosità.

Aggiornamento ore 6.00 Oroscopo 4 dicembre Branko: pronostici per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione Oroscopo 4 dicembre Branko: Leone Secondo Branko anche se avete messo in cascina tanto fieno, oggi non gira tutto a dovere o come avete pianificato. Tuttavia, malgrado qualche dubbio finanziario, c’è un grande obiettivo alle porte. Oroscopo 4 dicembre Branko: Vergine Per Branko spazio a valutazioni su relazioni, o sul mtrimonio o rapporti di lunga data. Non è tutto oro ciò che luccica, e alcune riflessioni sono perfino pericolose. Oroscopo 4 dicembre Branko: Bilancia Come afferma Brankoè un momento decisivo per rafforzare i rapporti con famiglia, amori, amici e ancora figli e genitori. E’ anche consigliato un pò di tempo da dedicare al fitness. Oroscopo 4 dicembre Branko: Scorpione

Per voi Branko si aprono le porte per una rifioritura della voglia di amare. E inoltre è una fase elettrizzante sul fronte familiare, ma anche per gli affari: siete piuttosto operativi e positivi. Oroscopo 4 dicembre Branko: previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci Oroscopo 4 dicembre Branko: Sagittario Per Branko oggi inizia una fase delicata ma emozionante nel quale oltre a pensare al presente, si guarda al futuro. Anche se c’è poco tempo per amare, sono in dirittura di arrivo news professionali intriganti. Oroscopo 4 dicembre Branko: Capricorno Per Branko al contrario per voi il cielo prevede un ritorno di fiamma di amori, fuochi di passione e sono favoriti i nuovi incontri. Oroscopo 4 dicembre Branko: Acquario Per Branko, ancora una mattina un pò nervosa e anche qualche stress per affari o burocrazie che non girano a dovere. Tuttavia la luna prevede miglioramenti in divenire sul fronte patrimoniale. Oroscopo 4 dicembre Branko: Pesci Oggi Branko il quadro astrale vi suggerisce di smettere di guardare troppo al passato e anche di addebitare ad altri alcune frustrazioni. Ma siate sinceri.

Aggiornamento ore 9.30