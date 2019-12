Oroscopo di Branko oggi 5 dicembre 2019: le previsioni odierne dell’astrologo segno per segno

Che cosa dicono oggi le stelle secondo l’oroscopo di Branko? Cosa c’è all’orizzonte, segno dopo segno? Ecco cosa prevede il noto astrologo.

Considerato, insieme a Paolo Fox uno dei principali esperti di astrologia, personaggio noto soprattutto per le sue numerose partecipazioni in diversi programmi televisivi, Branko non ha bisogno di presentazioni: è senza alcun dubbio uno dei nomi più in vista nel panorama della astrologia. Difficilmente qualcuno si chiede chi è Branko ma qui è possibile scoprire di più sul suo conto.

Esperto di oroscopi, Branko, tutti i giorni, su diversi canali, diffonde le sue informazioni astrali per rendere noto ciò che stelle, pianeti e satelliti prevedono per i nati sotto ognuna delle dodici case dei segni.

In particolare è piuttosto noto, da anni, il suo oroscopo mattutino per la nota radio RDS. Ma Branko ha anche condotto per oltre dieci anni una rubrica di oroscopo nel programma Uno Mattina, ed inoltre per programmi come La prova del cuoco, oppure presso i programmi di Maurizio Costanzo, e anche Domenica In.

E’ altrettanto seguitissimo il suo quotidiano oroscopo per Il Messaggero e Chi.

Leggiamo l’oroscopo di Branko per la giornata del 5 dicembre 2019: consigli in base alle stelle, segno per segno, dall’Ariete ai Pesci, rispetto ai consigli di Branko del giorno precedente.

Oroscopo 5 dicembre Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 5 dicembre Branko: Ariete

Secondo Branko si tratta di attraversare delle giornate nel lavoro e in famiglia un pò tese, ma con pragmatismo e intelligenza supererete gli ostacoli. Consiglio: meno foga nelle risposte, meno istinto. Oroscopo 5 dicembre Branko: Toro

Per Branko oggi ci sarà una Luna crescente in Pesci che porta buoni aliti di vento per l’amore, e inoltre una Venere che disegna un cielo di felicità. E mentre in amore va alla grande, nella professione il mare mosso si sta delineando.

Oroscopo 5 dicembre Branko: Gemelli

Oggi, per Branko diventate nervoso anche per un nulla, e questo non vi aiuta a risolvere alcunché. Sarebbe meglio far passare qualche ora così che la Luna esca dall’influenza e, se possibile, concedervi dei momenti di relax, magari uscendo.

Oroscopo 5 dicembre Branko: Cancro

Per voi, Branko oggi va così bene in amore che addirittura sembra sentire il suono degli organi del matrimonio. Le congiunzioni astrali permettono incroci interessanti, amicizie solide e innamoramenti.

Aggiornamento ore 6.00 Oroscopo 5 dicembre Branko: pronostici per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione Oroscopo 5 dicembre Branko: Leone Secondo Branko siete fin troppo energici per troppe cose e questo può danneggiarvi nel rendervi meno lucidi con ciò che veramente conta. Notizie in arrivo però, belle, vi esaltano: avanti così fino a domenica. Oroscopo 5 dicembre Branko: Vergine Per Branko c’è aria di terremoto nelle coppie, forse qualche lite col coniuge o in famiglia? Ma c’è anche una Luna piena,che permette di risolvere le cose, se avete forza e pazienza per farlo. Oroscopo 5 dicembre Branko: Bilancia Come afferma Branko è un momento nel quale per motivi di lavoro siete chiamati a tirar fuori il coniglio dal cilindro e questo vi certifica come persona affidabile. Oroscopo 5 dicembre Branko: Scorpione

Per voi Branko in questo momento siete piuttosto in forze per inseguire le mete che vi siete prefissati. E in più, siete piuttosto affettuosi e avete una gran voglia di esternare. Aria positiva anche per le finanze. Oroscopo 5 dicembre Branko: previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci Oroscopo 5 dicembre Branko: Sagittario Per Branko vi dovete spesso, oggi, armare di santa pazienza, per non cadere nella trappola dell’ira. E’ il vostro mese, è quasi Natale, provate a ridere come siete capaci di fare e a svagarvi. In arrivo grandi momenti di unione. Oroscopo 5 dicembre Branko: Capricorno Per Branko siete in un circolo in cui fortuna e successo, specie nel lavoro vi strizzano gli occhi e se c’è da puntare qualcosa negli affari, è il momento propizio. Oroscopo 5 dicembre Branko: Acquario Per Branko ancora una volta le influenze astrali vi danno fastidio e la salute potrebbe risentirne. E’ anche vero che sul fronte del lavoro i vostri sforzi sono stati notati e presto verranno ricompensati. Oroscopo 5 dicembre Branko: Pesci Oggi Branko godete di una grande Luna nel segno, che genera una forte emozione e vi inseguirà sostenendovi fino a Natale, e nel nuovo anno. Sono anche favorite le iniziative di natura indipendente.

