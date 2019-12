Oroscopo di Branko oggi 9 dicembre 2019: le previsioni odierne dell’astrologo segno per segno

Che cosa dicono oggi le stelle secondo l’oroscopo di Branko? Cosa c’è all’orizzonte, segno dopo segno? Ecco cosa prevede il noto astrologo.

Considerato, insieme a Paolo Fox uno dei principali esperti di astrologia, personaggio noto soprattutto per le sue numerose partecipazioni in diversi programmi televisivi, Branko non ha bisogno di presentazioni: è senza alcun dubbio uno dei nomi più in vista nel panorama della astrologia. Difficilmente qualcuno si chiede chi è Branko ma qui è possibile scoprire di più sul suo conto.

Esperto di oroscopi, Branko, tutti i giorni, su diversi canali, diffonde le sue informazioni astrali per rendere noto ciò che stelle, pianeti e satelliti prevedono per i nati sotto ognuna delle dodici case dei segni.

In particolare è piuttosto noto, da anni, il suo oroscopo mattutino per la nota radio RDS. Ma Branko ha anche condotto per oltre dieci anni una rubrica di oroscopo nel programma Uno Mattina, ed inoltre per programmi come La prova del cuoco, oppure presso i programmi di Maurizio Costanzo, e anche Domenica In.

E’ altrettanto seguitissimo il suo quotidiano oroscopo per Il Messaggero e Chi.

Leggiamo l’oroscopo di Branko per la giornata del 9 dicembre 2019: consigli in base alle stelle, segno per segno, dall’Ariete ai Pesci, rispetto ai consigli di Branko del giorno precedente.

Oroscopo 9 dicembre Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 9 dicembre Branko: Ariete

Secondo Branko volate col vento in poppa fino al 29. Favoriti i viaggi e anche le prese di posizione sul fronte lavorativo, con un unico allarme legato alla salute. Oroscopo 9 dicembre Branko: Toro

Per Branko il vostro segno vede l’influenza di venere sia sul fronte professionale che su quello finanziario. Progetti importanti alle porte.

Oroscopo 9 dicembre Branko: Gemelli

Oggi, per Branko c’è una ombra, ovvero Mercurio opposto, ma a parte qualche contrattempo a lavoro, il vero ostacolo sono le spese. Provate a gestirle meglio per non trovarvi in difficoltà.

Oroscopo 9 dicembre Branko: Cancro

Per voi, Branko apre il cielo a nuove emozioni sul fronte amoroso, con la sensazione che per voi sia meglio quella di esternare per una volta, senza tenervi tutto dentro.

Aggiornamento ore 6.00 Oroscopo 9 dicembre Branko: pronostici per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione Oroscopo 6 dicembre Branko: Leone Secondo Branko vi soffermate sulle questioni materiali ma in verità siete un’essere di spirito e di ingegno, tanto è vero che siete vicini a una grande soddisfazione: ma occhio alle trappole inattese. Oroscopo 9 dicembre Branko: Vergine Per Branko dopo un sole non troppo positivo ecco le Luna piena che porta ad adombrarsi e anche a vivere alcune noie in campo familiare. Oroscopo 9 dicembre Branko: Bilancia Come afferma Branko viveversa per voi il quadro astrale prevede una vera e propria impennata per i rapporti con altri, a partire dal coniuge. Oroscopo 9 dicembre Branko: Scorpione

Per voi Branko siete stimolati da una nuova avventura professionale e vi rendete conto che se volete potreste avere un 2020 ottimale. Seguite la strada verso l’emancipazione, anche finanziaria, e datevi una missione, oltre che in amore, anche sul fronte lavorativo. Oroscopo 9 dicembre Branko: previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci Oroscopo 9 dicembre Branko: Sagittario Per Branko esco vostro atteggiamento positivo e l’entusiasmo magari portate un pò di verve in casa. Ma occhio alla salute che è debilitata. Oroscopo 9 dicembre Branko: Capricorno Per Brank svolte sentimentale per voi specialmente in serata. Nel complesso c’è un’aria piuttosto elettrizzante sul fronte emotivo, familiare e relazionale Oroscopo 9 dicembre Branko: Acquario Per Branko oggi è un giorno in cui guardare con buon occhio la possibilità di arrivare ad un guadagno o a un nuovo interessante progetto lavorativo. Oroscopo 9 dicembre Branko: Pesci Oggi Branko siete nel mezzo di una nuova fase di una battaglia professionale che dura da un pò. Non volevate questo, ma adesso siete in guerra e difendete ciò che è vostro.

Aggiornamento ore 9.30