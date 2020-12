Oroscopo di dicembre 2020: le previsioni del mese

Nuovamente insieme in questo mese, l’ultimo dell’anno, per sapere in anticipo quello che accadrà per tutti i segni zodiacali. Vediamo cosa aspettarsi dal nostro nuovo oroscopo del mese di dicembre.

Oroscopo dicembre: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo dicembre: Ariete

Il motivo per cui puoi essere sincero e sincero è perché non hai nulla da nascondere. Tuttavia lo stesso non si può dire per un supervisore che continua a cambiare la sua storia su base oraria.

Oroscopo dicembre: Toro

Un’ipotesi fortunata si traduce in grandi guadagni. Ma non abituarti perché è più un colpo di fortuna che una fortuna.

Oroscopo dicembre: Gemelli

Una rivalità amichevole diventa decisamente ostile mentre tu e il tuo avversario cercate di superarvi a vicenda. Togliti i guanti.

Oroscopo dicembre: Cancro

Non c’è posto peggiore che tra una forza inarrestabile e un oggetto inamovibile. Lascia che le parti in conflitto se la cavino.

Oroscopo dicembre: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo dicembre: Leone

Sei nello spazio di testa giusto per affrontare le scartoffie accumulate. È incredibile quanto riuscirai a fare.

Oroscopo dicembre: Vergine

Settimane di lusinghe e lusinghe finalmente ripagano con una vendita. Datti una pacca sulla spalla, ma non finalizzare nulla per ora.

Oroscopo dicembre: Bilancia

Niente è meglio fare ciò che ami per vivere. Ti sostiene nei momenti difficili e ti premia come nient’altro. Allora, cosa stai aspettando?

Oroscopo dicembre: Scorpione

Una montagna torna a essere un cumulo di neve quando impari che una preoccupazione che ti ha tenuto sveglio la notte non è poi così grave.

Oroscopo dicembre: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo dicembre: Sagittario

Che ci crediate o no, fare cose diverse allo stesso tempo fa girare le ruote mentali più velocemente. Chissà? Potresti essere in grado di entrare in questa cosa del multi-tasking, dopotutto.

Oroscopo dicembre: Capricorno

Chi avrebbe mai pensato che avresti ricevuto qualcosa di carino? A volte la mano che prende può anche restituire.

Oroscopo dicembre: Acquario

Non c’è una risposta giusta o sbagliata, solo una possibilità stimolante. Partecipa e impara qualcosa di nuovo.

Oroscopo dicembre: Pesci

Tornare indietro su un terreno familiare rivela qualcosa che non hai visto prima. Ciò dimostra solo che solo perché sei stato lì non significa sempre che l’hai fatto.

