Oroscopo di domani Paolo Fox, 24 dicembre 2019: i pronostici per la vigilia di Natale

Ritorna l’appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox, in merito alle previsioni di domani.

Che cosa prevedono le stelle per il 24 dicembre 2019? Come ormai noto, Paolo Fox ne offre un quadro completo. Infatti quello con l’oroscopo del noto ed apprezzatissimo astrologo – famoso per alcune sue apparizioni televisive come quelle nei programmi della Rai quali Mezzogiorno in Famiglia oppure I fatti vostri – è un punto fisso, tutti i giorni, per un numero sempre crescente di persone.

Del resto, tutti sanno chi è Paolo Fox. In generale, è considerato come uno dei principali esperti della astrologia e difficilmente ci si trova a chiedersi chi è Paolo Fox. Anzi. Apprezzato come uno dei più accreditati, tanto da essere seguitissimo in altri appuntamenti non solo in Tv ma anche in radio come quello su LatteMiele, Paolo Fox regala preziose indicazioni tutti i giorni.

Ogni mattino, ogni giorno, tantissime persone sperano di leggere per il proprio segno parole positive da parte di Paolo Fox. Ebbene, cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox? Cosa c’è da aspettarci?

Ecco tutti i pronostici per ogni segno zodiacale, tratte dall’app Astri di Paolo Fox. Non finisce qui, però, perché chi è possibile anche consultare i consigli del giorno 23 Dicembre 2019 a cura dell’astrologo. Se invece volete conoscere i pronostici delle stelle e il vostro oroscopo settimanale, eccolo qui pronto da leggere.

Paolo Fox, oroscopo 24 dicembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox 24 dicembre 2019: Ariete

La vigilia di Natale, così come la giornata del 25 saranno baciate dalla tranquillità. Con il transito lunare l’occasione è propizia per un recupero sentimentale, e in generale verso Capodanno l’amore presenta qualche piccola sorpresa. Oroscopo Paolo Fox 24 dicembre 2019: Toro

Molta, molta cautela con il portafogli: avete fatto bene i conti fino adesso, ma avere qualcosa in più da spendere non vuol dire che all’improvviso potete elargire le vostre risorse senza un minimo di raziocinio. Oroscopo Paolo Fox 24 dicembre 2019: Gemelli

Siete tesi, stanchi e proprio non vi va di passare il solito Natale noioso. Anche la salute, non è al massimo ma parliamo sempre di piccoli malanni di stagione. Diciamo che potrebbe essere un Natale migliore, ma non è questo l’anno. Oroscopo Paolo Fox 24 dicembre 2019: Cancro

Se non tutto va bene è normale, sono Giove e Saturno opposti a complicare le cose. Tuttavia se tralasci il lavoro (va un po’ così così) riuscirai a goderti delle belle emozioni in coppia e famiglia. Aggiornamento ore 6.00

Paolo Fox, oroscopo 24 dicembre per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 24 dicembre 2019: Leone

Bene per il Leone, saranno festività particolarmente intense con le stelle a protezione. Il regalo “sentimentale” quest’anno potrebbe essere particolarmente soddisfacente. Oroscopo Paolo Fox 24 dicembre 2019: Vergine

Per il 25 e la giornata di Natale dovete stare attenti, cercate di stare con i cari più stretti, ed evitate di discutere con quelli meno “simpatici”. Siate pazienti e prudenti, o ne risentirete emotivamente. Oroscopo Paolo Fox 24 dicembre 2019: Bilancia

Babbo Natale dovrebbe portare la possibilità di mettere da parte le ultime tensioni, ma dovete essere voi in primis a riporre le questioni lavorative in un cassetto per un po’. Oroscopo Paolo Fox 24 dicembre 2019: Scorpione

Non vi sentite al massimo, e ne acquisite sempre più consapevolezza: Paolo Fox osserva di non sentirsi sorpreso se qualche Scorpione affermasse di sentirsi stanco prima ancora di iniziare la giornata. Per il Natale, meglio il 25 che la vigilia. Aggiornamento ore 7.00

Paolo Fox, oroscopo 24 dicembre per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox 24 dicembre 2019: Sagittario

Potrebbe essere un Natale non convenzionale, forse anziché passato in famiglia qualcuno avrà pensato di andar fuori o in viaggio e ha fatto molto bene. In generale avete energia da vendere e spendere come meglio credete. Oroscopo Paolo Fox 24 dicembre 2019: Capricorno

Il vostro cielo vi sorride, e soprattutto per Santo Stefano potete davvero gioire con la Luna che entra nel segno. Bene l’amore, che sia nuovo o di vecchia data, ottime prospettive di risolvere vecchi dissapori. Oroscopo Paolo Fox 24 dicembre 2019: Acquario Sotto l’albero avete un pacchetto, con all’interno l’amore: sta soltanto a voi decidere di aprirlo, ne resterete sorpresi. Ma non sottovalutate neanche gli amici, in questo finale di 2019 vi sorprenderanno.

Oroscopo Paolo Fox 24 dicembre: Pesci

È arrivata anche questa vigilia di Natale, e come ultimamente succede sempre, arrivano anche alcuni cattivi pensieri e nostalgia per chi non c’è più. Non fate così, date il giusto valore a chi invece c’è ancora per vivere dei momenti in armonia nel presente.

Questo è l’approfondimento dell’oroscopo di Paolo Fox di domani. Non dimenticate di consultare la sezione oroscopi per altre voci del campo: fra queste, le previsioni di oggi di Branko e anche le previsioni di Italia Sera per avere un quadro più preciso su ciò che indicano le stelle per voi.

Aggiornamento ore 8.00