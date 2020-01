Oroscopo di domani Paolo Fox, 25 gennaio 2020: i pronostici dell’astrologo

Sei molto nervoso e incameri tutto, inclusa una situazione personale. Ci sono anche molte domande aperte che vuoi porre al più presto sul posto di lavoro, ma di cui conosci facilmente la risposta.

Oroscopo Paolo Fox, 25 gennaio 2020: Toro

Fine settimana con un po ‘di eccitazione. D’altra parte, le prossime 48 ore saranno un test importante per i sentimenti. Coloro che hanno una relazione stabile e duratura non avranno problemi. Ma quelli di voi che hanno vissuto o hanno subito una grave crisi penseranno se è davvero necessario continuare con il proprio partner.

Oroscopo Paolo Fox, 25 gennaio 2020: Gemelli

In questi giorni puoi sentire un amore lontano. Ci sono due ragioni: o il tuo partner vive in un’altra città e senti il ​​bisogno di abbracciarlo, o desideri ardentemente una vecchia fiamma. Venere è dissonante, quindi sii cauto con gli altri, puoi facilmente innervosirti.

Oroscopo Paolo Fox, 25 gennaio 2020: Cancro

La luna è in opposizione, ma non è sufficiente a far saltare in aria ciò che hai creato. In effetti, stai pianificando grandi cambiamenti per la tua vita e il tuo futuro in generale. Inoltre, la rivoluzione del posto di lavoro: questo è un momento in cui hai molte discussioni con i tuoi partner e colleghi prima di prendere la decisione giusta.