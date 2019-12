Oroscopo di domani Paolo Fox, 28 dicembre 2019: pronostici dell’astrologo

Ritorna l’appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox, in merito alle previsioni di domani.

Che cosa prevedono le stelle per il 28 dicembre 2019? Come ormai noto, Paolo Fox ne offre un quadro completo. Infatti quello con l’oroscopo del noto ed apprezzatissimo astrologo – famoso per alcune sue apparizioni televisive come quelle nei programmi della Rai quali Mezzogiorno in Famiglia oppure I fatti vostri – è un punto fisso, tutti i giorni, per un numero sempre crescente di persone.

Del resto, tutti sanno chi è Paolo Fox. In generale, è considerato come uno dei principali esperti della astrologia e difficilmente ci si trova a chiedersi chi è Paolo Fox. Anzi. Apprezzato come uno dei più accreditati, tanto da essere seguitissimo in altri appuntamenti non solo in Tv ma anche in radio come quello su LatteMiele, Paolo Fox regala preziose indicazioni tutti i giorni.

Ogni mattino, ogni giorno, tantissime persone sperano di leggere per il proprio segno parole positive da parte di Paolo Fox. Ebbene, cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox? Cosa c’è da aspettarci?

Ecco tutti i pronostici per ogni segno zodiacale, tratte dall'app Astri di Paolo Fox.

Paolo Fox, oroscopo 28 dicembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox 28 dicembre 2019: Ariete

Ti trovi proprio sotto i riflettori e questo fine settimana porta qualche sorpresa. In questi giorni preparati per le trasformazioni che caratterizzeranno il 2020. Oroscopo Paolo Fox 28 dicembre 2019: Toro

Non il migliore dei fine settimana, in particolare la salute non è propriamente al top. Dovete cercare di recuperare per quanto vi è possibile. Oroscopo Paolo Fox 28 dicembre 2019: Gemelli

In questo weekend potete e dovete mettere da parte tutte le polemiche e le cose non andate per il verso giusto. L’amore va a rilento a causa di Mercurio contro. Oroscopo Paolo Fox 28 dicembre 2019: Cancro

Apritevi agli altri nei prossimi due giorni, non dovete essere soli perché sul lavoro le cose sono complicate da Saturno e Giove in opposizione. Aggiornamento ore 6.00

Paolo Fox, oroscopo 28 dicembre per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 28 dicembre 2019: Leone

Molto bene in questa giornata, relazioni promosse dalle stelle ma attenzione a domani, perché con l’opposizione lunare potreste soffrire qualche “scatto” umorale in più. Oroscopo Paolo Fox 28 dicembre 2019: Vergine

Abbi più fiducia in amore, con il nuovo anno ci sarà una ventata di aria fresca ma devi smetterla di precluderti le possibilità. Se il Natale non è stato al massimo, il 31 ne vedrete invece delle belle. Oroscopo Paolo Fox 28 dicembre 2019: Bilancia

Si parte molto bene da sabato per un fine settimana positivo, in particolare potete riprendervi dopo uno choc emotivo. Il piano professionale langue, ci sono polemiche e poche gratificazioni. Oroscopo Paolo Fox 28 dicembre 2019: Scorpione

Dopo i giorni di Natale frenetici dovete fare uno sforzo per cercare di riguadagnare la calma. Sentite pressioni e questo potrebbe portarvi a fare degli errori. Aggiornamento ore 7.00

Paolo Fox, oroscopo 28 dicembre per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox 28 dicembre 2019: Sagittario

Potete divertirvi e dedicarvi alle relazioni, protetti da Venere e dalla Luna in transito da voi. Approfittate per frequentare degli affetti sinceri. Oroscopo Paolo Fox 28 dicembre 2019: Capricorno

Nel weekend è possibile che cercherete di chiudere una questione sospesa portando chiarezza in un rapporto. Preparatevi per un 2020 di grande rinnovamento. Oroscopo Paolo Fox 28 dicembre 2019: Acquario Avete due giorni a disposizione per il recupero, ed è un bene perché avete bisogno di tornare ad essere sereni. Sul lavoro abbandona i progetti che non portano grandi ricavi.

Oroscopo Paolo Fox 28 dicembre: Pesci

Il cielo indica un buon sabato, con in particolare le cose che si mettono bene per amore e rapporti amicali. Se qualcuno di voi ha sofferto in questo senso, potrebbe però essere ancora indeciso.

Aggiornamento ore 8.00