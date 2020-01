Oroscopo di domani Paolo Fox, 28 gennaio 2020: i pronostici dell’astrologo

Il coinvolgimento di Plutone, Giove e Saturno è senza dubbio un ostacolo alla vita di una coppia quando porta equivoci e un dialogo costruttivo debole. Le stelle raccomandano persino di essere calmi e riflessivi anche quando sei solo.

Oroscopo Paolo Fox, 28 gennaio 2020: Toro

Cerca sempre di vedere il lato positivo delle persone, ma a volte non è abbastanza. Le relazioni per i single sono più difficili del previsto. Sul posto di lavoro, la concorrenza in ufficio sta diventando sempre più ovvia, ma cerca sempre di creare un’atmosfera confortevole e produttiva.

Oroscopo Paolo Fox, 28 gennaio 2020: Gemelli

Il tuo partner può renderti geloso, ma puoi scegliere il modo più intelligente: parla di più e confrontati con te stesso. L’incertezza in ufficio rovinerà tutta la tua giornata. Cambia quello che puoi cambiare.

Oroscopo Paolo Fox, 28 gennaio 2020: Cancro

In coppia, non puoi essere egoista o superficiale. Le persone singole ci provano, ma spesso falliscono. La ragione? Semplice: non partecipano davvero. Lavoro, perché rinunciare se si prevede di guadagnare più soldi e nuove competenze?