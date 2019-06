Oroscopo di giovedì 20 giugno 2019, segno per segno

Ecco l’oroscopo per la giornata di giovedì 20 giugno 2019, segno per segno. Ecco le previsioni delle stelle rispetto all’oroscopo di Italia Sera del 19 giugno 2019.

Ariete

Tenete duro ancora per un po’, le cose dovranno prendere la giusta piega prima o poi nel vostro lavoro. La pazienza sarà presto premiata.

Toro

Parlare troppo a volte è pericoloso: non tutti possono capire, o semplicemente c’è chi potrebbe approfittarsi della vostra sincerità. Valutate bene le vostre compagnie.

Gemelli

Prendere o lasciare: è quello che vi tocca fare in amore, con il vostro partner (se siete impegnati). Non potete cambiare le persone a vostro piacimento, se non ci state più bene, dateci un taglio.

Cancro

Se vi provocano in questo periodo potreste scattare come una molla. Non c’è da darvi torto, visto che probabilmente di motivazioni per essere nervose ne avete abbastanza.

Aggiornamento ore 9.00

Leone

Una delle più belle amicizie potrebbe vivere una fase complicata. Quando il tempo passa, si cresce e si cambia: bisogna capire se si cammina di pari passo oppure no.

Vergine

Non negatevi qualche piccolo piacere se ne avete la possibilità, ci saranno momenti in cui non avrete abbastanza tempo per voi stessi. Adesso potete, sfruttate la situazione.

Bilancia

Quanto vi manca una persona? Solo voi potete dirlo, ma ad ogni modo le stelle dicono che qualcuno continua ad avere una grande influenza su di voi.

Scorpione

Non è facile farvi rilassare, ma in questo momento avete il favore delle stelle. Nessun grave problema all’orizzonte, è l’ora di staccare la spina.

Aggiornamento ore 11.00

Sagittario

Potreste non sentirvi pienamente in forma, oggi, e potrebbe essere non soltanto una questione fisica. Cercate di far riposare la mente concedendovi uno svago.

Capricorno

Turbolenze in arrivo! I contrasti sono molto probabili in questo momento, attenzione sul lavoro e nei rapporti sentimentali.

Acquario

Non vi sentite al sicuro nel confidare i vostri segreti, ma probabilmente questo è perché le persone che avete attorno non vi ispirano fiducia. Occhio quindi a scegliersele bene.

Pesci

La passione e la sessualità sono in grande ascesa per voi: il partner anche più “longevo” vi sembrerà quasi una nuova conquista interessante!

Aggiornamento ore 15.00