Oroscopo di luglio 2020: i pronostici del mese

E così manca poco al passaggio di consegne fra il mese di giugno e quello di luglio, che si preannuncia davvero caldo, anche a livello astrologico. Per i vari segni zodiacali, chiaramente, ci sono prospettive diverse: vediamo cosa ci racconta l’oroscopo del mese di luglio.



Oroscopo luglio: Ariete

Uno scenario che attira la tua attenzione sembra coincidere con una sceneggiatura inconscia, un ricordo impresso nel cervello della tua infanzia. In altre parole, l’hai già visto prima. Ora avrai la possibilità di ripararlo.

Oroscopo luglio: Toro

Ti preoccupi inutilmente della praticità dei tuoi desideri. Non sta a te decidere cosa c’è nel regno della realtà. Lasciati sognare selvaggio e libero.

Oroscopo luglio: Gemelli

L’attenzione è come una chiave; ha una forma particolare e ogni serratura è diversa. Un’attenzione inadeguata non aprirà le porte o porterà da nessuna parte. Concentrati. Dai ciò di cui l’altra persona ha effettivamente bisogno.

Oroscopo luglio: Cancro

Tuffati e inizia ad affrontare la paura. L’unico modo per raggiungere il posto in cui vuoi essere è fare una cosa fino a quando non ne avrai più paura.

Aggiornamento 8.15

Oroscopo luglio: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo luglio: Leone

Se non sei sicuro, non farlo. L’azione soffrirà del dubbio che provi. Quel che è peggio è che gli altri nella tua squadra, o la squadra avversaria, sentiranno che non sei all-in.

Oroscopo luglio: Vergine

Meglio essere più saggi che intelligenti. Potresti essere entrambi, ma ne sceglierai uno, dimenticandoti dell’applauso e della fama e cercando la forza silenziosa di fare semplicemente la cosa giusta.

Oroscopo luglio: Bilancia

Ti è ancora permesso divertirti e, in effetti, è il lavoro più importante della giornata. Quando impartisci il tuo godimento della vita alla tua cerchia, arricchisci la vita di tutti i membri della cerchia.

Oroscopo luglio: Scorpione

C’è un’arte per cogliere l’attimo. È tutto nella morsa. Mantenerlo vigoroso ma non così difficile da limitare il flusso di spontaneità che rende le ore così coinvolgenti.

Aggiornamento ore 9.00

Oroscopo luglio: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo luglio: Sagittario

Segui il tuo istinto per dire alle persone in anticipo cosa possono aspettarsi da te: i tuoi desideri, i tuoi talenti e le tue follie. Perché, insieme, puoi capire immediatamente se c’è una soluzione.

Oroscopo luglio: Capricorno

La comunicazione sarà tanto efficace quanto specifica. Ti darà la chiarezza di sapere esattamente a chi stai mirando il tuo lavoro, le parole e persino il tuo modo di vestire.

Oroscopo luglio: Acquario

Complimenti a te per lo sforzo continuo di imparare qualcosa di nuovo. Le tue molte eccellenze ti portano a più relazioni, poiché ogni talento porta con sé una cerchia di persone che hanno bisogno o condividono quel talento.

Oroscopo luglio: Pesci

Il tempo avanza a passi lenti e costanti, ma le emozioni spesso fanno passi da gigante. Questi due stili di movimento giocheranno uno contro l’altro per creare una percezione e una tensione interessanti ora.

Aggiornamento ore 10.00