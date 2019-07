Oroscopo di mercoledì 10 luglio, segno per segno

Ecco l’oroscopo per la giornata di mercoledì 10 luglio 2019, segno per segno. Ecco le previsioni delle stelle rispetto all’oroscopo di Italia Sera del 9 luglio 2019.

Oroscopo di martedì 9 luglio 2019, le previsioni

Ariete

Dovete gestire alcune importanti responsabilità a casa e al lavoro mentre il sole si oppone a Saturno. Non essere sorpreso se ti senti più scontroso del solito oggi.

Toro

La luna in Bilancia ti ispira ad organizzarti oggi, ma fai attenzione a un’energia scontrosa mentre il sole si oppone al malinconico Saturno. Non è il giorno migliore per un appuntamento romantico o per uscire con i tuoi amici.

Gemelli

La luna è in segno d’unione Bilancia, che di solito ti trova in uno stato d’animo molto civettuolo. È tempo di qualcosa che è da cambiare. Apri una finestra, fai una passeggiata. Sii saggio sui soldi oggi.

Cancro

La luna è in Bilancia, che ti ispira a concentrarti sulla tua casa e sulla tua famiglia, ma la tensione arriva anche nei tuoi rapporti mentre il sole si oppone a Saturno, creando uno stato d’animo pessimistico.

Aggiornamento ore 9.00

Leone

La luna in Bilancia illumina il settore della comunicazione portando notizie favorevoli, ma l’energia è bassa mentre il tuo pianeta dominante, il Sole, si oppone a Saturno. Vuoi fare una pausa, ma le tue responsabilità stanno chiamando.

Vergine

La luna in Bilancia ti chiede di riflettere sul tuo budget oggi. L’energia è bassa, grazie all’opposizione del sole a Saturno. L’umore è scontroso: passa un po ‘di tempo con amici e amanti un’altra volta.

Bilancia

La luna è nel tuo segno oggi, Bilancia, e ti chiede di concentrarti sulla cura di sé; tuttavia, il sole si oppone a Saturno e ti senti tirato in tante direzioni. Le responsabilità a casa e al lavoro ti stanno chiamando.

Scorpione

Hai molte responsabilità su cui concentrarti oggi mentre il sole si oppone a Saturno. Sii maturo nelle tue comunicazioni e mantieni le cose chiare e concise. La luna in Bilancia ti chiede di recuperare anche il riposo.

Aggiornamento ore 12.00

Sagittario

La luna in Bilancia ti trova nell’umore di socializzare, ma l’energia oggi è bassa a causa dell’opposizione del sole a Saturno. Siate particolarmente saggi riguardo alla vostra spesa e al bilancio.

Capricorno

La luna in Bilancia ti fa riflettere sui tuoi obiettivi di carriera. Oggi l’energia è pesante, specialmente quando il sole si oppone al tuo pianeta dominante Saturno.

Acquario

La responsabilità è un tema importante oggi in quanto il sole si oppone al tuo pianeta dominante Saturno. Potrebbe essere il momento di cambiare il tuo programma, non solo per essere più produttivo, ma anche per riposare.

Pesci

Oggi l’energia è bassa a causa dell’opposizione del sole con il malinconica Saturno. Le emozioni intense sono nell’aria ed è tempo di cambiare. La luna in Bilancia ti incoraggia a rilasciare il passato.

Aggiornamento ore 15.00