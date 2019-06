Oroscopo di mercoledì 19 giugno 2019, segno per segno

Ecco l’oroscopo per la giornata di mercoledì 19 giugno 2019, segno per segno. Ecco le previsioni delle stelle rispetto all’oroscopo di Italia Sera del 18 giugno 2019.

Ariete

Le scelte davanti a voi potrebbero essere più importanti del previsto, ma non fatevi spaventare. Avete ancora un po’ di tempo per intraprendere la decisione migliore.

Toro

Siete stufi del vostro lavoro? Allora non piangetevi addosso, mettetevi alla ricerca di un’alternativa. Le cose non cambieranno mai da sole.

Gemelli

L’amore è il lato più soddisfacente, in questo momento: state vivendo un idillio. Attenzione però alle amicizie falsamente disinteressate.

Cancro

Essere prevaricati non è bello, ma se non vi fate rispettare è quello che accadrà. Alzate la voce se necessario, dovete pretendere rispetto.

Leone

Gli scontri sul lavoro sono continui, cercate però di non farvi condizionare nella vita privata: quando uscite dal posto di lavoro, chiudete mentalmente.

Vergine

Un amico chiede il vostro aiuto, non negateglielo anche se siete impegnati. Sul fronte amoroso è possibile una piacevole novità.

Bilancia

Non disperate se qualcosa che avevate organizzato alla perfezione non è riuscito come volevate: ci sono cose più importanti nella vita.

Scorpione

La voglia di cambiare vi contraddistingue: non privatevi di fare nuove esperienze, se ne avete la possibilità, perché vi arricchiranno.

Sagittario

Potreste sentire il bisogno di stare di più con voi stessi: non preoccupatevi se non vi va di impegnarvi in nuove relazioni amorose, non l’ha detto il medico!

Capricorno

Si sta delineando per voi un importante cambiamento di vita: potrebbe arrivare un trasferimento, oppure un cambio nei rapporti più importanti.

Acquario

Date dimostrazione sempre di ciò che sapete fare: a volte l’umiltà non paga, e si rischia di esser messi da parte da qualcuno che non vale quanto voi.

Pesci

Tiratevi su, la giornata vi consentirà di avere diversi motivi per essere di buonumore, soprattutto sul piano delle amicizie.

