Oroscopo Natale 2019 Paolo Fox: le previsioni segno per segno, ecco cosa prevede il noto astrologo per le festività natalizie

Come di consueto tutti i giorni per milioni di persone l’appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox, per ciò che concerne le previsioni astrali, segno per segno, diventa fisso, irrinunciabile e quasi cruciale per poter affrontare la vita quotidiana.

Ma quando ci si appresta a vivere giorni speciali come quelli del Natale 2019, forse l’attenzione cresce ancora di più: ebbene, cosa prevedono le stelle per il questo Natale 2019?

Come indubbiamente previsto, Paolo Fox offre un focus pressoché completo. Del resto quello con l’oroscopo del noto ed apprezzatissimo astrologo – famoso per alcune sue apparizioni televisive come quelle nei programmi della Rai quali Mezzogiorno in Famiglia oppure I fatti vostri – è un punto fisso, tutti i giorni, e non poteva mancare per il Natale 2019.

Del resto, tutti sanno chi è Paolo Fox. In generale, è considerato come uno dei principali esperti della astrologia e difficilmente ci si trova a chiedersi chi è Paolo Fox. Anzi. Apprezzato come uno dei più accreditati, tanto da essere seguitissimo in altri appuntamenti non solo in Tv ma anche in radio come quello su LatteMiele, Paolo Fox regala preziose indicazioni tutti i giorni.

Ogni mattino, ogni giorno, tantissime persone sperano di leggere per il proprio segno parole positive da parte di Paolo Fox. Ebbene, cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox? Cosa c’è da aspettarci?

Ecco dunque anche per questo Natale 2019 tutti i pronostici per ogni segno zodiacale, tratte dall’app Astri di Paolo Fox. Non finisce qui, però, perché chi è possibile anche consultare i pronostici del giorno Dicembre 2019 sempre a cura dell’astrologo. Se invece volete conoscere i pronostici delle stelle e il vostro oroscopo settimanale, basta leggere qui.

Paolo Fox, oroscopo Natale 2019 per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox Natale 2019: Ariete

Per Paolo Fox gli amici dell’Ariete sanno già bene cosa aspettarsi in questa fine del 2019. In molti stanno pensando a cosa fare, e a quali grandi emozioni li aspettano. Ma va chiarito questo: la maggior parte delle soddisfazioni, che ricadranno sul fronte del lavoro, prenderanno più forma nell’inizio 2020. In questo senso le festività, per voi, saranno un sereno viatico per un anno che vedrà grandi progetti specie in primavera. Oroscopo Paolo Fox Natale 2019: Toro

Secondo Paolo Fox per gli amici del Toro sono momenti a dir poco cruciali, determinanti e positivi. Del resto avete avuto un Novembre piuttosto controverso, nervoso, agitato. Dicembre si è aperto al meglio, certo, e secondo le previsioni dell’astrologo, le feste di Natale 2019 saranno per voi un passaggio di consegne emotivo votato alla ritrovata serenità: amore a gonfie vele e, finalmente, la realizzazione di un grande progetto a cui stavate lavorando da tempo, specie se legato alla casa e alla vita familiare. Oroscopo Paolo Fox Natale 2019: Gemelli

Secondo Paolo Fox saranno invece delle feste di Natale 2019 e più in generale un fine dicembre decisamente vibrante per i Gemelli: perchè se alcuni dei vostri sogni e sentimenti non sono stati portati a compimento, sarà proprio in quei giorni che, mano alla riflessioni, prenderete ottime decisioni in ottica nuovo anno. Oroscopo Paolo Fox Natale 2019: Cancro

Per Paolo Fox i nati sotto il segno del Cancro in questo periodo dovranno fare i conti con una fase di rivalutazione complessiva. Saranno per voi delle feste di Natale all’insegna delle scelte di campo: chi sta per chiudere una relazione o la vive male, può decidere da che parte stare. E ritrovarsi attorno al tavolo dei veri affetti vi farà benissimo. Aggiornamento ore 6.00

Paolo Fox, oroscopo Natale 2019 per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox Natale 2019: Leone

Per Paolo Fox non ci sono dubbi: che dire, per voi del Leone sarà un grande Natale 2019. Anzi, a dirla tutta, sarà un Dicembre complessivamente radioso, che sta già portandovi nei primissimi giorni grandi gioie. A metà del mese, arriva una soddisfazione smisurata, poi le feste e gli effetti delle gioie con gli affetti accenderanno ancor più il vostro entusiasmo. E il 2020 si apre sulla stessa onda. Oroscopo Paolo Fox Natale 2019: Vergine

Secondo Fox gli amici della Vergine, vedranno compiersi un classico tipico miracolo di Natale dal momento che, diciamocela tutta, per voi le cose di recente non sono state decisamente un granché. Ma tra Luna in influsso e quadri astrali in mutazione, più vi avvicinate al 25 e alla fine dell’anno, più tutto cambia, e torna il cielo sereno e la serenità che mancava. Oroscopo Paolo Fox Natale 2019: Bilancia

Il vostro Natale, per Paolo Fox, cari amici della Bilancia è senza dubbio contraddistinto da un punto nevralgico di valutazione: ovvero, se fino a metà Dicembre non vi è piaciuto come si sono messe le cose, sul fronte lavorativo ma anche affettivo, saranno proprio le feste di Natale a darvi per questo fine 2019 un input per capire le priorità e archiviare cose e persone che vi fanno del male. Oroscopo Paolo Fox Natale 2019: Scorpione

Per voi Fox, la vostra sarà una vera svolta: questo Natale 2019, a differenza del precedente, sarà magnifico. In particolare, per lo Scorpione quello che si sta per salutare è un 2019 che non è stato proprio perfetto, anche se si è molto aggiustato nel finale. Proprio a Dicembre e nel finale avete trovato e ritroverete quella linfa, quella gioia, e quelle passioni sopite: chi non ha saputo trovare il bandolo della matassa prima, ora invece lo farà. E succederà proprio a cavallo delle feste: una svolta, un progetto, un grande cambiamento vi cambia la vita. In meglio. Aggiornamento ore 8.00

Paolo Fox, oroscopo Natale 2019 per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox Natale 2019: Sagittario

Per voi Paolo Fox suggerisce di prendere coscienza della vostra centralità ma senza andare oltre. Come sempre, per il Sagittario le feste di Natale anche per questo 2019 rappresentano tantissime cose, e dal punto di vista emotivo avete voglia di chiudere un capitolo che vi ha fatto soffrire. Il natale evoca tante, forse troppe cose per voi, e in ogni caso andrà alla grande perchè saprete veicolare le emozioni. Occhio invece a Capodanno, perchè gli eccessi di adrenalina o aspettativa potrebbero farvi meno bene. Oroscopo Paolo Fox Natale 2019: Capricorno

La previsione secondo Paolo Fox del vostro Natale 2019 è senza dubbio veicolata verso la sensazione di una positiva imminenza: se siete un Capricorno che sta seguendo un sogno, allora proprio il Natale è il momento per mettere il fieno in cascina per realizzarlo, o addirittura per ottenerne già i positivi riscontri. Anche a Capodanno la grande aspettativa si traduce in positività, perchè sapete che ciò che c’è davanti è più roseo del pregresso. Oroscopo Paolo Fox Natale 2019: Acquario Per voi Paolo Fox il Natale 2019 è soprattutto un momento in cui occorre recuperare energie e anche consapevolezza. Nello stesso tempo secondo l’astrologo non solo verso fine dicembre ma proprio a cavallo dei giorni di Natale 2019 saranno molti gli gli Acquario che vedranno concreti risultati arrivare a mettersi in atto, positivamente, sopratutto sul fronte lavorativo.

Oroscopo Paolo Fox Natale 2019 Pesci

Per Fox i nati sotto il segno dei Pesci avranno molte chance per sorridere in questo Natale 2019. Innanzitutto è favorita la creatività, l’istinto artistico, le avventure e magari i viaggi. Poi, saranno molti i nati nei Pesci che raccoglieranno da subito dei succosi frutti che poi, il 2020 porterà a compiersi alla grande: in particolare, si parla di amori, nuovi pronti a sbocciare o vecchi pronti a rifiorire.

Aggiornamento ore 10.31