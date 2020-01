Oroscopo di oggi Branko, 14 gennaio 2020: la giornata secondo le stelle

Oroscopo 14 gennaio Branko: Toro

Tanti risultati potete ottenere se sfruttate appieno le vostre capacità. Mercurio, transitando in Acquario, creerà qualche problema, ma sarà l’unico disturbo in un cielo positivo.

Oroscopo 14 gennaio Branko: Gemelli

Cominciate a pensare cosa volete fare da grandi, studiate un programma per l’avvenire. Ci sarà un transito rapido di Mercurio in Acquario, per cui dovete tenere il suo ritmo e darvi da fare.

Oroscopo 14 gennaio Branko: Cancro

Questa giornata dedicatela agli impegni di lavoro e le questioni economiche. La Luna vi aiuta con situazioni legali e contratti, mentre l’uscita di Mercurio dal Capricorno vi consente riattivare una discussione sospesa.

Aggiornamento ore 7.00

Oroscopo 14 gennaio Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 14 gennaio Branko: Leone

Dite addio a Venere battagliera, ma arriva Mercurio in opposizione per tutto il resto del mese. Fortunatamente c’è Marte a tenervi in tiro e nessuna situazione sembra buttarvi davvero giù.

Oroscopo 14 gennaio Branko: Vergine

Non occupatevi di Venere, ma pensate a Mercurio in Acquario che incentiva le gite, i viaggi. Ora c’è anche la prima Luna dell’anno che porterà forma fisica e fortuna, siate propositivi.

Oroscopo 14 gennaio Branko: Bilancia

Impegnarvi tanto sul lavoro aiuta anche a scacciare i pensieri, e siete al momento molto richiesti negli ambiti lavorativi. Eppure, vi manca qualcosa… perché rinunciare in toto ai sentimenti?

Oroscopo 14 gennaio Branko: Scorpione

Un martedì coi fiocchi grazie a Venere che transita in Pesci e Nettuno che vi culla in ambito amoroso. Godetevi questa giornata senza troppi pensieri.

Aggiornamento ore 8.00

Oroscopo 14 gennaio Branko: previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 14 gennaio Branko: Sagittario

La giornata è segnata dagli impegni familiari, questa volta non potete fare un passo indietro. Il problema è che Marte ci mette del suo, incentivando la facilità ad andare in collera.

Oroscopo 14 gennaio Branko: Capricorno

Con l’arrivo di Venere le cose migliorano alla grande, potete contare su una forte positività ed energia. Tutto sta a voi, adesso, andate a prendervi quello che vi spetta.

Oroscopo 14 gennaio Branko: Acquario

Sarà una giornata chiave sul piano professionale e avete l’assistenza della Luna in Vergine. La salute non è propriamente ottimale, ma non fermatevi, l’importante sarà far le cose con calma.

Oroscopo 14 gennaio Branko: Pesci

L’amore gode di un plus di eccitazione dovuto alla Luna contraria, quindi anche un’opposizione può esser presa dal lato giusto. Più problematico Marte che porta polemica e aggressività.

E questo era l’oroscopo di Branko ma, come di consueto, fra gli oroscopi potete consultare anche quello di Paolo Fox, che offre anche l’anteprima di domani.

Aggiornamento ore 9.00