Oroscopo di oggi Paolo Fox, 15 gennaio 2020. I consigli dell’astrologo

Paolo Fox, oroscopo 15 gennaio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox 15 gennaio 2020: Ariete

Sul lavoro c'è davvero tantissimo da fare e pochissimi stimoli a farlo. Necessiti davvero di una svolta, di cambiare aria, purtroppo però devi attendere per questo. I litigi del passato possono ritornare all'improvviso con il partner.

Questo giorno ha i favori delle stelle per chi vuole recuperare dal punto di vista della salute. Adesso girano tanti malanni di stagione, e sembrano davvero puntare te, ma se ti riguardi sarai protetto. I rapporti andranno alla grande oggi.

Oggi qualunque cosa rischierà di farti sentire sul punto di esplodere, e le discussioni saranno sempre dietro l'angolo. Bisogna cercare di evitare di scontrarsi per ogni cosa, visto che le responsabilità della giornata saranno tante.

Gli ultimi giorni sono stati nervosi e tesi, eppure i problemi ti hanno fortificato in questa giornata. La tua energia non va però fatta ricadere nei rapporti, perché l’impeto può portarti a litigare per nulla. Aggiornamento ore 6.00

Paolo Fox, oroscopo 15 gennaio per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 15 gennaio 2020: Leone

Alle porte ci sarà un momento di snodo nella vostra carriera, quello che aspettate da molto. Siete infatti ormai poco motivati, oppure i cambiamenti dell'ultim'ora vi hanno innervositi. Ottimo recupero da domani.

I rapporti con Leone e Scorpione oggi sono complicati, sarebbe opportuno mettere un punto e chiarirsi per bene. Oggi è un giorno alquanto grigio, i sentimenti sono davvero l'ultima cosa a cui state pensando.

Ti manca un po' di equilibrio nei rapporti, ultimamente sei dominato da uno stato d'animo impulsivo. Tutto quello che vuoi, in realtà, è la serenità, per cui bisogna mettersi con lo spirito giusto a cambiare le cose.

C’è bisogno di un chiarimento serio con il partner, lo sapete entrambi, ma non è questo il momento più propizio, secondo le stelle. Aspettate il fine settimana con i favori della Luna. Aggiornamento ore 7.00

Paolo Fox, oroscopo 15 gennaio per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox 15 gennaio 2020: Sagittario

Oggi farai davvero fatica a far tutto, hai una stanchezza pregressa e qualche tensione. Non vuoi sentirti legato e obbligato a far nulla, ma se scatti di ira non aiuterai te stesso.

Buone notizie per chi esce da una separazione, è arrivato il momento di rimettersi in gioco. Anche sul lavoro buone novità. ci saranno cambiamenti imprevisti e impegno necessario, ma andrà bene.

Oroscopo Paolo Fox 15 gennaio 2020: Acquario

La passionalità sarà la parola d'ordine di questa giornata, e vale per chiunque: i single potrebbero incontrare persone interessanti, chi è in coppia troverà dei nuovi spunti con il proprio partner.

Oroscopo Paolo Fox 15 gennaio 2020: Pesci

Prendiamo carta e penna e stiliamo uno schema di come sta andando la vita. Nei rapporti, è ora di capire se si sta insieme alla persona giusta, e non si può perder tempo. Fra qualche mese, infatti, i danni potrebbero essere maggiori.

Aggiornamento ore 8.00