Oroscopo di oggi Paolo Fox, 27 dicembre 2019: previsioni segno per segno

Paolo Fox, oroscopo 27 dicembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox 27 dicembre 2019: Ariete

Anche se questa giornata sarà un po’ spenta, potete gioire per il prossimo futuro dato che il fine settimana sarà molto positivo. Se avete perso voglia d’amore, tornerà presto. Oroscopo Paolo Fox 27 dicembre 2019: Toro

Vi sentite forti e capaci di tutto, ma questa spinta la pagherete un po’ in serata. Anche il fine settimana vi farà venir voglia di star soli e recuperare. Oroscopo Paolo Fox 27 dicembre 2019: Gemelli

Il weekend porta in dote il riposo e l’occasione di recuperare, fortunatamente, dopo un Natale dispendioso. Adesso le cose migliorano nei rapporti non solo di coppia. Oroscopo Paolo Fox 27 dicembre 2019: Cancro

Sei fuori fase ed è normale considerando questo cielo, hai contro sia la Luna, che Giove e Saturno. Il lavoro non dà ancora le certezze sperate. Aggiornamento ore 6.00

Paolo Fox, oroscopo 27 dicembre per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 27 dicembre 2019: Leone

Hai il chiodo fisso di trovare una soluzione a un dato problema, tuttavia non è il momento adatto perché rischi stanchezza fisica e mentale. Oroscopo Paolo Fox 27 dicembre 2019: Vergine

In questo momento non hai peli sulla lingua e la cosa può anche andar bene, ma in alcun caso provoca dissapori. Poco male, è ormai ora di essere chiari nei rapporti. Oroscopo Paolo Fox 27 dicembre 2019: Bilancia

La giornata non è un granché, fortunatamente si migliora nel fine settimana, quando l’amore e i rapporti con gli altri saranno più facilitati dal cielo. Oroscopo Paolo Fox 27 dicembre 2019: Scorpione

Ogni tanto manca un po’ di “spirito” e allora è fondamentale avere intorno persone in grado di trascinarti. Ad ogni modo il weekend sarà un’occasione per fare dei bilanci, visto che siete anche un po’ scarichi. Aggiornamento ore 7.00

Paolo Fox, oroscopo 27 dicembre per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox 27 dicembre 2019: Sagittario

Man mano che si va avanti verso domenica le cose migliorano e avrete voglia di rifarvi in amore. Avete sia Venere che la luna dalla vostra. Oroscopo Paolo Fox 27 dicembre 2019: Capricorno

Fatevi coraggio perché il cielo vi protegge se intendete fare una dichiarazione di amore. Chi è stato mollato pu tirarsi su perché arriveranno presto nuove conoscenze. Oroscopo Paolo Fox 27 dicembre 2019: Acquario Il fine settimana porta con sé il favore degli astri, in particolare con il transito lunare e di Venere nel segno che portano energie e predisposizione alle emozioni.

Oroscopo Paolo Fox 27 dicembre: Pesci

Nel weekend avete modo di riprendere a emozionarvi, ma sul lavoro non aspettatevi che vi vengano riconosciuti bravura e sforzi. Questo aspetto vi butta un po’ giù di morale.

