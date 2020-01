Oroscopo di oggi Paolo Fox, 27 gennaio 2020: le previsioni del lunedì

Lo scorso fine settimana, ti sei concentrato sui piccoli dilemmi associati alla tua vita quotidiana. È stato importante perché hai avuto molte tensioni familiari tra mercoledì e venerdì. Stai vivendo un’intensa pressione sul lavoro e questo ti impedisce di raggiungere i tuoi obiettivi.

Oroscopo Paolo Fox, 27 gennaio 2020: Toro

È stato un weekend molto stancante. Ti consiglio di non perdere la pazienza molto facilmente, poiché alcuni dei tuoi suggerimenti potrebbero non ottenere le risposte che desideri. Non permettere a te stesso di essere troppo nervoso. Vedo tensioni economiche e lavorative per te.

Oroscopo Paolo Fox, 27 gennaio 2020: Gemelli

La luna a tuo favore ti aiuterà a vivere più comodamente. Organizza le tue passeggiate, cerca nuovi contatti e apriti a incontri frequenti! In generale, più persone conosci in questo periodo, meglio è! In amore, le cose si confondono.

Oroscopo Paolo Fox, 27 gennaio 2020: Cancro

Giove e Saturno erano contrari al tuo segno. Come puoi vedere, alcune offerte potrebbero essere interrotte! Penso che non vuoi ripetere alcuni degli esperimenti che si dimostrano poco interessanti, se non dannosi. Trascorri il tempo e lo spazio giusto per le tue emozioni.