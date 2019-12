Oroscopo di oggi Paolo Fox, 28 dicembre 2019: le previsioni del giorno

Ritorna l’appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox, in merito alle previsioni di oggi.

Che cosa prevedono le stelle per il 28 dicembre 2019? Come ormai noto, Paolo Fox ne offre un quadro completo. Infatti quello con l’oroscopo del noto ed apprezzatissimo astrologo – famoso per alcune sue apparizioni televisive come quelle nei programmi della Rai quali Mezzogiorno in Famiglia oppure I fatti vostri – è un punto fisso, tutti i giorni, per un numero sempre crescente di persone.

Del resto, tutti sanno chi è Paolo Fox. In generale, è considerato come uno dei principali esperti della astrologia e difficilmente ci si trova a chiedersi chi è Paolo Fox. Anzi. Apprezzato come uno dei più accreditati, tanto da essere seguitissimo in altri appuntamenti non solo in Tv ma anche in radio come quello su LatteMiele, Paolo Fox regala preziose indicazioni tutti i giorni.

Ogni mattino, ogni giorno, tantissime persone sperano di leggere per il proprio segno parole positive da parte di Paolo Fox. Ebbene, cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox? Cosa c’è da aspettarci?

Ecco tutti i pronostici per ogni segno zodiacale, tratte dall'app Astri di Paolo Fox.

Paolo Fox, oroscopo 28 dicembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox 28 dicembre 2019: Ariete

Sei al centro dell’attenzione e oggi e domani ci saranno novità. Capodanno è l’apice, ma tutto il nuovo anno fa di cognome Cambiamento. Oroscopo Paolo Fox 28 dicembre 2019: Toro

Potrebbe andar meglio, visto che non sei propriamente in forma. Il fine settimana deve servire al recupero. Oroscopo Paolo Fox 28 dicembre 2019: Gemelli

Se continuate a polemizzare non andate da nessuna parte. Rifiatate, non sempre le cose vanno come si vorrebbe, specie con questo Mercurio in opposizione. Oroscopo Paolo Fox 28 dicembre 2019: Cancro

Attorniatevi di persone che vi vogliono bene, ne avete bisogno a maggior ragione ora, che sul piano professionale dovete fronteggiare rivali ostici. Aggiornamento ore 6.00

Paolo Fox, oroscopo 28 dicembre per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 28 dicembre 2019: Leone

Le stelle colorano il vostro sabato, ma la Luna in questo momento rischia di condizionarvi molto l’umore. Oroscopo Paolo Fox 28 dicembre 2019: Vergine

Il cuore tornerà a battere forte, ma finché sarete rigidi vi chiudete da soli tutte le porte. Per chi non ha avuto un Natale esaltante ci sarà invece un bel Capodanno. Oroscopo Paolo Fox 28 dicembre 2019: Bilancia

Oggi inizi alla grande e fra oggi e domani sarete alla prova emotivamente. Sul lavoro adesso è tanta fatica e poco riscontro. Oroscopo Paolo Fox 28 dicembre 2019: Scorpione

Adesso hai la possibilità di trovare serenità, dopo delle feste natalizie alquanto probanti. Se non allentate la pressione farete degli sbagli. Aggiornamento ore 7.00

Paolo Fox, oroscopo 28 dicembre per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox 28 dicembre 2019: Sagittario

I rapporti interpersonali sono favoriti da Venere e dall’influsso lunare con il satellite che transita nel segno. Quindi cercate di attorniarvi di persone amiche. Oroscopo Paolo Fox 28 dicembre 2019: Capricorno

Una situazione ancora aperta va chiusa e l’occasione adesso è propizia. In generale il nuovo anno sarà pieno di trasformazioni ma potete iniziare da subito. Oroscopo Paolo Fox 28 dicembre 2019: Acquario Nel fine settimana potete recuperare e ritrovare serenità. Se persistete ancora con un impegno lavorativo che non porta frutti ve ne pentirete presto.

Oroscopo Paolo Fox 28 dicembre: Pesci

Questioni di cuore e amicizie sono ben illuminate da questo cielo. I single potrebbero avere però delle difficoltà in più a ripartire, se hanno sofferto da poco la chiusura di un rapporto.

