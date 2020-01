Oroscopo di oggi Paolo Fox, 30 gennaio 2020: le previsioni dell’astrologo

Notizie importanti sul piano emotivo, ma in modo negativo. In effetti, incontrerai un’emergenza, provando a gestirla senza lasciare che gli eventi accadano. Mantieni la calma e cerca di gestire tutto in modo maturo.

Oroscopo Paolo Fox 30 gennaio 2020: Acquario

La tua famiglia è pronta a supportarti quando c’è una decisione importante sulla strada. Vuoi uscire e rimetterti in carreggiata. Dovrai affrontare un difficile problema di carriera per cui non puoi fare affidamento sui tuoi amici.