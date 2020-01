Oroscopo di oggi Paolo Fox, 8 gennaio 2020. Segno per segno, la giornata

Ritorna l’appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox, in merito alle previsioni di oggi.

Ecco tutti i pronostici per ogni segno zodiacale, tratte dall'app Astri di Paolo Fox.

Paolo Fox, oroscopo 8 gennaio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox 8 gennaio 2020: Ariete

Sei pieno di risorse, ma ogni tanto sei tentato chiaramente di gettare la spugna. I sentimenti in questo momento non ti stimolano, e in alcuni casi potreste vivere situazioni tese. Oroscopo Paolo Fox 8 gennaio 2020: Toro

Hai a disposizione una forte determinazione e un’evidente carica persuasiva. Le storie lunghe sono stabili e solide, al punto che in tanti potreste iniziare a progettare un futuro insieme. Oroscopo Paolo Fox 8 gennaio 2020: Gemelli

Sei frenetico e vorresti risolvere tutto in poco tempo, questo perché vieni da un periodo di inattività o blocco. Sul piano relazionale abbiamo un po’ di agitazione, cerca di essere sereno. Oroscopo Paolo Fox 8 gennaio 2020: Cancro

Il lato professionale chiede di essere maggiormente precisi e attenti. In amore, invece, bisogna fare attenzione a non far incidere le altre questioni, non serve litigare. Aggiornamento ore 6.00

Paolo Fox, oroscopo 8 gennaio per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 8 gennaio 2020: Leone

Quelli che hanno un’attività sono in rampa di lancio, in particolar modo se si ponderano bene i passi da fare. La grande intraprendenza non lascia tanto spazio al resto, però, specie per l’amore. Oroscopo Paolo Fox 8 gennaio 2020: Vergine

Con Giove e Saturno a proteggervi, le relazioni godono un momento sereno. Sono giornate in cui sarebbe importante curarsi, rilassarsi, il cielo sorride alla salute. Oroscopo Paolo Fox 8 gennaio 2020: Bilancia

Sono momenti di valutazione dopo che il 2019 si è chiuso con qualche spesa in più. La coppia vive un momento sereno e stabile, la salute è un po’ così così. Oroscopo Paolo Fox 8 gennaio 2020: Scorpione

Non riuscite mai a stare tranquilli per l’opposizione di Urano, ma bisogna tener la barra dritta. Se saprete attendere, l’amore vi sorprenderà presto. Aggiornamento ore 7.00

Paolo Fox, oroscopo 8 gennaio per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox 8 gennaio 2020: Sagittario

Si tratta di un incipit di 2020 molto importante sul piano lavorativo, eppure queste grandi novità che vi aspettano rischiano di mettere in disparte il piano amoroso. Chi è in cura, intanto, inizierà a vedere i frutti dei trattamenti. Oroscopo Paolo Fox 8 gennaio 2020: Capricorno

Una lunga strada in discesa che sul piano degli affetti racconta di conferme e stabilità. A dispetto delle premesse, non stupitevi se inizierete a parlare concretamente di nozze o di fare figli. Oroscopo Paolo Fox 8 gennaio 2020: Acquario In quest’anno ci saranno dei cambiamenti positivi e soprattutto il lato sentimentale ha in serbo delle sorprese, grazie a Venere che già in questa settimana farà sentire tutto il suo influsso.

Oroscopo Paolo Fox 8 gennaio 2020: Pesci

Ormai è da tanto che Paolo Fox ammonisce i Pesci, ricordando loro di non cadere nella malinconia. Bisogna essere positivi e smetterla di rimuginare, quello che è perso è perso.

