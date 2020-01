Oroscopo di oggi Paolo Fox,13 gennaio 2020. Le previsioni dell’astrologo

Ecco anche per oggi i pronostici di Paolo Fox, in merito all’oroscopo del giorno. Che programmi ha il cielo per il 13 gennaio 2020? È sempre un’ottima idea fidarsi di quello che prevede Paolo Fox visto che è sicuramente fra gli astrologi più seguiti e popolari in Italia, onnipresente nei media dalla tv, ai giornali fino alle radio (con i pronostici su Radio LatteMiele).

Anche in questa giornata puà succedere di tutto per cui dimentichiamoci le ultime previsioni: come di consueto è possibile verificare sull’ app Astri di Paolo Fox a grandi linee cosa aspettarsi per ogni segno.

Importante inoltre verificare l’andamento di tutto l’anno secondo di Paolo Fox e i relativi grafici per amore, lavoro e fortuna. Interessante anche lo schema di previsioni di gennaio e le l’oroscopo di questa settimana.

Paolo Fox, oroscopo 13 gennaio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox 13 gennaio 2020: Ariete

Devi mostrare impegno, basta stare con le mani in mani. Vale per l’amore dove da tempo serve più chiarezza, e anche sul lavoro, dove attualmente si “vivacchia” senza grandi spunti. Oroscopo Paolo Fox 13 gennaio 2020: Toro

C’è stato qualche scossone nella coppia, probabilmente però è un bene per fare la tara alla relazione. Non per tutti, altre coppie invece sono tranquille. Sul lavoro per quasi tutti sarà un bivio: muoviti in anticipo, in primavera le cose possono peggiorare. Oroscopo Paolo Fox 13 gennaio 2020: Gemelli

In questo momento ti senti felice se sei in compagnia, se puoi esprimerti e dedicarti agli scambi con le persone. Chi cambia lavoro dovrebbe seriamente pensare di stare al contatto con il pubblico, di mettersi alla vendita. Oroscopo Paolo Fox 13 gennaio 2020: Cancro

Paolo Fox, oroscopo 13 gennaio per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 13 gennaio 2020: Leone

Quanta agitazione, ma perché? Ogni tanto dovresti anche considerare di farti aiutare, hai le spalle larghe ma le tue energie non sono infinite. Sul lavoro sei sfiancato dai litigi, e se continui a “infiammarti” andrà sempre peggio. Oroscopo Paolo Fox 13 gennaio 2020: Vergine

Quello che attendi da tanto non arriverà ora, devi aspettare qualche mese, diciamo in Primavera. C’è aria di licenziamento per qualcuno, ma non fatene un cruccio, probabilmente sarà un bene. Oroscopo Paolo Fox 13 gennaio 2020: Bilancia

Fortunatamente ieri hai potuto riposare e questo è fondamentale in vista della settimana. Chi cerca dei punti fermi nella relazione sarà accontentato, addirittura nel prossimo futuro c’è aria di nozze o comunque di stabilità. Oroscopo Paolo Fox 13 gennaio 2020: Scorpione

Paolo Fox, oroscopo 13 gennaio per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox 13 gennaio 2020: Sagittario

Le stelle sono favorevoli e non ci si può lamentare: chi cerca nuove conoscenze avrà facilità a trovare persone interessanti, mentre chi è in coppia sarà appagato dalla relazione. Cerca soltanto di alimentarla per non annoiarsi. Oroscopo Paolo Fox 13 gennaio 2020: Capricorno

Cerchi sempre uno spunto per sfogare la tua fantasia, ma devi innanzitutto chiarire questa tua velleità sul lavoro per non trovarti poi male. In molte situazioni sei davanti a delle scelte, c’è aria di rinnovamento e perché no, assecondala. Oroscopo Paolo Fox 13 gennaio 2020: Acquario Va bene non chiudersi a riccio, ma in questo momento sei un fiume in piena e a volte parli troppo, ti vengono fuori dalla bocca cosa che sarebbe meglio tenersi per sé. Attenzione ad essere più diplomatici e occhio di riguardo per la salute.

Oroscopo Paolo Fox 13 gennaio 2020: Pesci

Stai aspettando dei responsi in questo mese dal punto di vista sentimentale. Questo non significa che chi ha un partner deve attendere le sue risposte, è possibile anche lasciarsi e cambiare, trovare nuove strade e altre conoscenze.

Questo era l'oroscopo di Paolo Fox per oggi.

